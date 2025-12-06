DE
FR
Abonnieren

Feine Aromenspiele im Glas
Nussnoten im Wein und ihre kulinarischen Partner

Nussige Aromen verraten oft viel über Ausbau und Reife eines Weins. Von Walnuss über Mandel bis Haselnuss und Cashew: Diese Duftnoten warten auf deine Entdeckung und eröffnen zudem spannende Food-Pairings.
Publiziert: 13:58 Uhr
|
Aktualisiert: 14:22 Uhr
Kommentieren
1/5
Walnussaromen entstehen vor allem durch oxidativen Ausbau, wie ihn zum Beispiel der Vin Jaune aus dem Jura zeigt.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • Verschiedene Nussaromen in Weinen und ihre passenden Speisebegleitungen
  • Vin Jaune, Fino Sherry, Chardonnay und Chenin Blanc als Beispiele genannt
  • 4 Nussarten werden im Artikel beschrieben: Walnüsse, Mandeln, Haselnüsse und Cashewnüsse
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_628.JPG
Nicolas GreinacherRedaktor Wein

Walnüsse

Walnussaromen zeigen sich besonders häufig in oxidativ ausgebauten Weinen. Vin Jaune aus dem Jura ist ein Paradebeispiel: Sein Ausbau unter einer Hefeschicht verleiht ihm die typisch nussige Note, die an frisch geknackte Walnüsse erinnert. Besonders gut passt Vin Jaune zu Comté oder anderen würzigen Hartkäsesorten.

Mandeln

Fino Sherry entwickelt seinen typischen Mandel-Charakter durch seinen Ausbau unter Florhefe, die dem Wein klar mandelige Aromen schenkt. Ideal harmoniert Fino Sherry mit Tapas wie Oliven, Jamón Serrano oder marinierten Meeresfrüchten.

Mehr Weingeschichten
Die besten Brot- und Butterweine
Blick Weinwelt mit
Die besten Brot- und Butterweine
Weine für den Alltag
Die besten Brot- und Butterweine
Welcher Wein am besten zu welchem Pilz passt
Blick Weinwelt mit
Welcher Wein am besten zu welchem Pilz passt
Der Herbst ist da
Welcher Wein passt zu welchem Pilz?
Hype um die weisse Rebsorte Aligoté
Blick Weinwelt mit
Hype um die weisse Rebsorte Aligoté
Weinfans aufgepasst!
Hype um die weisse Rebsorte Aligoté
Prosecco in den USA auf der Überholspur
Blick Weinwelt mit
Prosecco in den USA auf der Überholspur
Italo-Bubbles
Prosecco in den USA auf der Überholspur

Haselnüsse

Haselnussduft tritt besonders bei Weissweinen mit moderater Reife oder Holzfassausbau hervor. Ein gereifter Chardonnay kann dadurch vielschichtiger wirken, oft begleitet von gerösteten Noten. Hervorragend passen solche weissen Tropfen zu Geflügelgerichten, cremigen Sossen oder mild gewürztem Fisch.

Cashewnüsse

Cashewnussaromen sind milder und weicher als viele andere Nussnoten und finden sich in manch elegantem, fein strukturierten Weisswein. Chenin Blanc aus dem französichen Loire-Tal wäre ein Beispiel. Trocken ausgebaut sind solche Gewächse besonders stimmig zu gegrillter grüner Spargel oder Ziegenfrischkäse.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen