Seit über 40 Jahren ehrt die Expovina Wine Trophy in- und ausländische Weine. An der gestrigen Preisverleihung in Zürich wurde ein Wein aus Montepulciano als bester Italiener ausgezeichnet: Triaccas Poderuccio.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Vino Nobile di Montepulciano obsiegt an der Expovina Wine Trophy

Er stammt aus einem der Weingüter der Familie Triacca

Der Poderuccio 2020 ist eine Cuvée aus Sangiovese und Merlot

Stefan Keller Redaktor Wein

Man schreibt das Jahr 1990: Im Veltlin ist die grosse Umstrukturierung der Rebberge von La Gatta auf gutem Wege, auf La Madonnina im Chianti Classico läuft die Produktion auf Hochtouren.

Als sich die Gelegenheit bietet, in Montepulciano ein Weingut mit Potenzial zu erwerben, lässt sich die Familie Triacca nicht zweimal bitten und erweitert ihr Aktionsfeld um eine weitere attraktive Adresse.

Ein Weinbaugebiet mit Prestige

Montepulciano, das Hügelstädtchen im Süden der Toskana, ist für seinen Vino Nobile weltweit bekannt. Wie der Chianti Classico wird auch er vornehmlich oder ausschliesslich aus Sangiovese gekeltert.

Die Rebberge liegen hier allerdings höher als auf La Madonnina bei Greve, der Boden ist leichter, und es ist, an der Grenze zu Umbrien, auch wärmer. Dies und anderes mehr trägt dazu bei, dass sich ein Vino Nobile deutlich von einem Chianti Classico unterscheidet.

Spielwiese für Rebsorten

Erst sechs Hektaren von potenziell 80 Hektar Produktionsfläche sind beim Kauf bepflanzt, und so besteht die Möglichkeit, komplementäre Sorten zu pflanzen: Merlot, Cabernet Sauvignon, Colorino, Ancelotta und, auf Parzellen, die nicht im Kataster für die Herstellung eines Vino Nobile di Montepulciano vorgesehen sind, auch Chardonnay.

Damit die Trauben möglichst rasch und unter besten Bedingungen gekeltert werden können, wird Alessandro Piccardi, Architekt in Montepulciano, mit dem Bau eines Kellers beauftragt.

Die Ernte des Jahrgangs 2001 wird erstmals in seinem zehneckigen, backsteinfarbenen Turm gekeltert. Seine Form erinnert an einen sakralen Bau, ein Eindruck, der sich im Innern verstärkt, wenn Sonnenstrahlen durch die Dachfenster in den dunkel gehaltenen Gärkeller mit den reihum doppelstöckig aufgereihten Tanks fallen.

Vino Nobile und Varianten

Heute stehen 36 Hektaren auf Santavenere im Ertrag, daraus werden jährlich 150'000 Liter Wein gekeltert. Das Triacca-Team produziert in Montepulciano drei Rotweine und einen Weissen, Letzterer heisst San Bartolomeo und ist ein im Stahltank ausgebauter Chardonnay. Vino Nobile di Montepulciano DOCG wird in zwei Versionen angeboten: als reinsortiger Sangiovese, 18 Monate im grossen Holzfass gereift, und als barriqueausgebauter Poderuccio mit einem Merlot-Anteil von bis zu 15 Prozent. Ebenfalls in Barriques gereift ist der reinsortige Merlot Ontaneta. Der Trester des Sangiovese wird von Bonollo zum Grappa di Vino Nobile gebrannt.