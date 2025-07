Die besten Alternativen zu Weisswein Geht gekühlter Rotwein zum Sommerapéro?

Sommer, Sonne, ein Glas in der Hand – was braucht es mehr? Wer beim Apéro nur an Weisswein denkt, verpasst viele prickelnde, elegante und überraschende Alternativen. Hier kommen Crémant, Garden Spritz, Rosé und sogar gekühlter Rotwein ins Spiel.

Publiziert: 00:01 Uhr | Aktualisiert: 22.07.2025 um 15:16 Uhr