Abseits der grossen Namen warten Weine mit Charakter, Geschichte und überraschender Eigenständigkeit. Von Süditalien über die Alpen bis an die Loire lohnt es sich, Rebsorten zu entdecken, die viel zu selten im Rampenlicht stehen. Sechs Regionen, sechs spannende Begegnungen.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Es müssen nicht immer Chardonnay, Sauvignon Blanc oder Merlot sein. Gerade abseits der internationalen Stars zeigt sich, wie vielfältig die Weinwelt ist. Manche Rebsorten erzählen von einer Landschaft, andere gelten als alltäglich, obwohl sie bei sorgfältiger Arbeit erstaunlich eigenständige Weine hervorbringen. Wer sich auf unbekannte Namen einlässt, entdeckt neue Aromen und spannende regionale Traditionen.

Apulien mit Nero di Troia und Susumaniello

Apulien ist bekannt für Primitivo und Negroamaro. Doch der Süden Italiens hat mehr zu bieten. Nero di Troia stammt vor allem aus dem Norden der Region und bringt dunkle Frucht, würzige Noten und markante Tannine mit. Bei guter Machart verbindet er Kraft mit Eleganz. Susumaniello hingegen ist besonders in der Gegend von Salento verbreitet. Weil ältere Rebstöcke deutlich weniger Trauben tragen, galt die Sorte lange als wenig rentabel. Heute schätzen Winzer ihre konzentrierte Frucht und die tiefdunkle Farbe. Während Nero di Troia mit Struktur punktet, überzeugt Susumaniello mit saftigen Beerenaromen und mediterraner Würze.

Der Voluminöse Mondovino Susumaniello Puglia IGP, für 19.90 Franken Dunkle Brombeeren, schwarze Kirschen und mediterrane Kräuter prägen die Aromatik dieses süditalienischen Rotweins. Am Gaumen wirkt er vollmundig und saftig, mit kräftiger Frucht und würzigem Nachhall. Susumaniello verbindet Fülle mit einer überraschenden Frische und passt damit hervorragend zur herzhaften Küche. Servieren Sie ihn zu Lammkoteletts mit Rosmarin, apulischer Salsiccia vom Grill oder Orecchiette mit würziger Tomatensauce. Mondovino Susumaniello Puglia IGP, für 19.90 Franken Dunkle Brombeeren, schwarze Kirschen und mediterrane Kräuter prägen die Aromatik dieses süditalienischen Rotweins. Am Gaumen wirkt er vollmundig und saftig, mit kräftiger Frucht und würzigem Nachhall. Susumaniello verbindet Fülle mit einer überraschenden Frische und passt damit hervorragend zur herzhaften Küche. Servieren Sie ihn zu Lammkoteletts mit Rosmarin, apulischer Salsiccia vom Grill oder Orecchiette mit würziger Tomatensauce. Jetzt bestellen

Der Sinnliche Mondovino Gelso Nero Puglia IGT, für 16 Franken Dunkle Beeren und reife Kirschen prägen die Nase dieses Rotweins mit süditalienischem Temperament. Am Gaumen sorgen Frucht und Würze für Fülle, während die Tannine Struktur verleihen. Kulinarisch harmoniert der Wein mit geschmortem Rindfleisch, Auberginen aus dem Ofen oder einer klassischen Parmigiana di Melanzane. Mondovino Gelso Nero Puglia IGT, für 16 Franken Dunkle Beeren und reife Kirschen prägen die Nase dieses Rotweins mit süditalienischem Temperament. Am Gaumen sorgen Frucht und Würze für Fülle, während die Tannine Struktur verleihen. Kulinarisch harmoniert der Wein mit geschmortem Rindfleisch, Auberginen aus dem Ofen oder einer klassischen Parmigiana di Melanzane. Jetzt bestellen

Venetien mit Garganega und Trebbiano

Soave östlich von Verona ist weit mehr als die Heimat unkomplizierter Weissweine. Die Hügel und vulkanischen Böden verleihen den Weinen Charakter. Die wichtigste Rebsorte ist Garganega, die Aromen von Zitrusfrüchten, weissen Blüten und Mandeln mitbringt. Je nach Lage zeigt sie auch eine feine mineralische Note. Die Sorte Trebbiano steuert ergänzend Frische bei. Die Verbindung aus Garganegas aromatischer Tiefe und der Lebendigkeit des regionalen Terroirs macht einen guten Soave zu einem vielseitigen Essensbegleiter.

Der Süffige Mondovino Soave Classico DOC Pieropan, für 17.95 Franken Zitrusfrüchte, weisse Blüten und ein Hauch Apfel prägen das typische Aromabild dieses klassischen Soave. Am Gaumen tritt er saftig und elegant auf, mit frischer Struktur und einem leicht mandeligen Abgang. Seine zurückhaltende Aromatik macht ihn zum vielseitigen Begleiter für gebratenen Fisch, Kräuterrisotto oder Vitello tonnato. Auch zum Apéro überzeugt er mit seiner unkomplizierten Art. Mondovino Soave Classico DOC Pieropan, für 17.95 Franken Zitrusfrüchte, weisse Blüten und ein Hauch Apfel prägen das typische Aromabild dieses klassischen Soave. Am Gaumen tritt er saftig und elegant auf, mit frischer Struktur und einem leicht mandeligen Abgang. Seine zurückhaltende Aromatik macht ihn zum vielseitigen Begleiter für gebratenen Fisch, Kräuterrisotto oder Vitello tonnato. Auch zum Apéro überzeugt er mit seiner unkomplizierten Art. Jetzt bestellen

Friaul-Julisch Venetien mit Ribolla Gialla

Zwischen Alpen und Adria liegt das Friaul, eine der spannendsten Weissweinregionen Italiens. Ribolla Gialla gehört zu den traditionellen Rebsorten der Gegend und erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance. Typisch sind Zitrusfrüchte, grüner Apfel, weisse Blüten und eine lebendige Frische. Je nach Ausbau reicht die Stilistik vom schlanken, mineralischen Weisswein bis zur kräftigeren Variante mit mehr Textur. Manche Winzer arbeiten mit längerer Maischestandzeit und schaffen so strukturierte Weine mit Gerbstoff und Tiefe.

Der Blumige Mondovino Friuli Colli Orientali DOC Ribolla Gialla Biele Zôe Cuvée, für 12.95 Franken Weisse Blüten, Zitrusschalen und grüner Apfel versprechen einen frischen, einladenden Auftakt. Am Gaumen überzeugt der Wein mit klarer Säure, feiner Kräuterwürze und mineralischen Anklängen. Statt Opulenz bietet er Präzision und Trinkfluss. Dazu passen gegrillte Calamari, Risotto mit Zitrone und Kräutern oder Frico, das friaulische Kartoffel-Käse-Gericht. Mondovino Friuli Colli Orientali DOC Ribolla Gialla Biele Zôe Cuvée, für 12.95 Franken Weisse Blüten, Zitrusschalen und grüner Apfel versprechen einen frischen, einladenden Auftakt. Am Gaumen überzeugt der Wein mit klarer Säure, feiner Kräuterwürze und mineralischen Anklängen. Statt Opulenz bietet er Präzision und Trinkfluss. Dazu passen gegrillte Calamari, Risotto mit Zitrone und Kräutern oder Frico, das friaulische Kartoffel-Käse-Gericht. Jetzt bestellen

Südtirol mit Vernatsch

Südtirol ist nicht nur für aromatische Weissweine und kräftigen Lagrein bekannt. Vernatsch gehört zu den traditionsreichsten roten Rebsorten der Region und prägt die Weinkultur rund um Bozen, Meran und den Kalterersee. Statt auf Konzentration und schwere Tannine setzt er auf fruchtige Aromen von roter Kirschen, Himbeeren und floralen Noten. Rund um den Kalterersee sorgen das milde Klima und kühle Nächte für Frucht und Frische. Gerade zur Südtiroler Küche ist Vernatsch ideal, weil er deftige Speisen begleitet, ohne sie zu überdecken.

Der Beschwingte Mondovino Kalterersee Classico Superiore DOC Alexander, Weingut Nicolussi-Leck, für 23 Franken Rote Kirschen, Himbeeren und florale Nuancen prägen den Charakter dieses Vernatsch. Am Gaumen wirkt er saftig und geschmeidig, mit feinen Tanninen und einem würzigen Abgang. Seine Stärke liegt nicht in der Wucht, sondern in der Balance. Leicht gekühlt serviert, passt er zu Südtiroler Speck oder einer Brettljause mit würzigem Bergkäse. Mondovino Kalterersee Classico Superiore DOC Alexander, Weingut Nicolussi-Leck, für 23 Franken Rote Kirschen, Himbeeren und florale Nuancen prägen den Charakter dieses Vernatsch. Am Gaumen wirkt er saftig und geschmeidig, mit feinen Tanninen und einem würzigen Abgang. Seine Stärke liegt nicht in der Wucht, sondern in der Balance. Leicht gekühlt serviert, passt er zu Südtiroler Speck oder einer Brettljause mit würzigem Bergkäse. Jetzt bestellen

Südsteiermark mit Welschriesling

Die Südsteiermark ist vor allem für Sauvignon Blanc berühmt. Doch auch Welschriesling verdient mehr Aufmerksamkeit. Trotz des Namens ist er nicht näher mit dem Riesling verwandt. In der Steiermark entstehen aus der Sorte frische, geradlinige Weissweine mit Aromen von Zitrusfrüchten, grünem Apfel und einer lebendigen Säure. Welschriesling verzichtet auf grosse aromatische Gesten und punktet stattdessen mit Klarheit und Trinkfluss. Die kühlen Nächte und die vielfältigen Böden der Region unterstützen diesen eigenständigen Stil.

Der Würzige Mondovino Südsteiermark DAC Welschriesling Retro Muster.Gamlitz, für 7.95 Franken Gelber Apfel, Zitrusfrüchte und feine Kräuternoten prägen das Aromabild. Am Gaumen tritt der Wein trocken und geradlinig auf, mit lebendiger Säure und würzigem Finale. Im Vergleich zum expressiven Sauvignon Blanc wirkt Welschriesling zurückhaltender, dafür umso vielseitiger. Er harmoniert mit steirischem Backhendl, gebratener Forelle oder Erdäpfelsalat mit Kürbiskernöl. Mondovino Südsteiermark DAC Welschriesling Retro Muster.Gamlitz, für 7.95 Franken Gelber Apfel, Zitrusfrüchte und feine Kräuternoten prägen das Aromabild. Am Gaumen tritt der Wein trocken und geradlinig auf, mit lebendiger Säure und würzigem Finale. Im Vergleich zum expressiven Sauvignon Blanc wirkt Welschriesling zurückhaltender, dafür umso vielseitiger. Er harmoniert mit steirischem Backhendl, gebratener Forelle oder Erdäpfelsalat mit Kürbiskernöl. Jetzt bestellen

Loire mit Melon de Bourgogne

An der Atlantikküste nahe Nantes wächst eine Rebsorte, die viele Weinfreunde unterschätzen. Melon de Bourgogne ist die Grundlage für Muscadet, einen trockenen Weisswein, der lange als einfacher Begleiter zu Austern galt. Die Nähe zum Meer und die unterschiedlichen Böden verleihen ihm Frische und eine oft salzige Note. Besonders spannend ist der Ausbau auf der Feinhefe, französisch «sur lie». Er gibt dem Wein zusätzliche Textur, ohne seine klare, schlanke Art zu überdecken. So entstehen präzise Weissweine, die hervorragend zur Küche der Atlantikküste passen.

Der Filigrane Mondovino Muscadet Sèvre et Maine Gula Ana, Domaine Luneau-Papin, für 34.95 Franken Zitrusfrüchte, grüner Apfel und feine florale Noten prägen den frischen Charakter dieses Muscadet. Am Gaumen ist er sehr präzise und mineralisch, mit typischer Salzigkeit und feiner Textur. Der Wein passt zu Austern, Moules marinières oder gebratenen Jakobsmuscheln. Auch zu Zanderfilet mit Zitronenbutter ist er eine ausgezeichnete Wahl. Mondovino Muscadet Sèvre et Maine Gula Ana, Domaine Luneau-Papin, für 34.95 Franken Zitrusfrüchte, grüner Apfel und feine florale Noten prägen den frischen Charakter dieses Muscadet. Am Gaumen ist er sehr präzise und mineralisch, mit typischer Salzigkeit und feiner Textur. Der Wein passt zu Austern, Moules marinières oder gebratenen Jakobsmuscheln. Auch zu Zanderfilet mit Zitronenbutter ist er eine ausgezeichnete Wahl. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.

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