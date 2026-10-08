Nach diesem Sommer fühlten sich die etwas kühleren Temperaturen wie eine Erlösung an. Endlich darf wieder geschmort, gebraten und genossen werden. Der Herbst bringt die Lust auf kräftige Küche zurück und erinnert uns daran, wie schön das Leben sein kann.

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Da ist er plötzlich, dieser erste Morgen, an dem die Luft kühl über die Haut streicht. Der erste Abend, an dem man nicht mehr überlegt, wie man die Hitze aus der Wohnung bekommt, sondern sich über eine warme Küche freut. Nach Monaten mit Sonnenschein, hohen Temperaturen und langen Abenden im Freien ist das eine kleine Wohltat. Endlich darf der Sommer langsam gehen!

Endlich wieder währschafte Küche

Und mit ihm kommt die Lust auf alles, was während der heissen Zeit ein wenig zu viel des Guten gewesen wäre. Auf Spätzli mit einer kräftigen Sauce. Auf Wild mit Rotkraut. Auf Pilze, Marroni und Kürbis. Auf Schmorgerichte, die stundenlang vor sich hin köcheln und dabei einen Duft durchs Haus schicken, der schon beim Öffnen der Küchentür glücklich macht. Jetzt ist die Zeit für jene Küche, die Wärme nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Herzen erzeugt. Der Herbst ist sinnlich. Vielleicht sogar sinnlicher als jede andere Jahreszeit. Die Farben werden tiefer, das Licht weicher, die Wälder riechen nach feuchter Erde und Laub. Auf den Märkten liegen Äpfel, Birnen, Kürbisse und Marroni, und in den Küchen wird wieder mit Butter, Rahm, Kräutern und kräftigen Fonds gearbeitet. Es ist, als würde die Natur uns zum Ende des Jahres noch einmal ihren ganzen Reichtum zeigen. Auch der Wein gehört untrennbar zu diesem Schauspiel. Während sich draussen die Blätter verfärben, wird in den Weinregionen geerntet, gekeltert und auf den neuen Jahrgang gewartet. Wein ist schliesslich mehr als ein Getränk. Er ist Landschaft im Glas, Handwerk, Kultur und Erinnerung. Jede Flasche erzählt von einem Ort und von Menschen, die seit Generationen wissen, dass guter Wein Zeit braucht.

Die goldene europäische Jahreszeit

In den Bündner Rebbergen rund um Malans zeigt sich der Herbst von seiner spektakulären Seite. Die Reben leuchten in Rot und Gold, dahinter stehen die Berge bereits klar und kühl in der Herbstluft. Der Pinot Noir ist hier tief mit der Weintradition verbunden und findet in dieser Jahreszeit seine natürliche Bühne. Zu Wild, Pilzen und den herzhaften Spezialitäten der Bündner Küche wirkt er perfekt.

Und dann ist da das Wallis. Zwischen Bergen und Rebterrassen hat der Weinbau eine lange Geschichte und eine ganz eigene Identität entwickelt. Wenn im Herbst die letzten Trauben eingebracht werden und die Landschaft golden und kupferfarben wird, zeigt sich besonders schön, wie eng Wein und Jahreszeiten miteinander verbunden sind. Der Wein bringt ein Stück dieser Landschaft an den Tisch.

Im Tessin verändert der Herbst ebenfalls den Ton. Die mediterrane Leichtigkeit bleibt, doch die Küche wird wieder kräftiger. Zwischen Kastanienwäldern und Reben entstehen Gerichte, die nach Süden schmecken und gleichzeitig wunderbar in die kühlere Jahreszeit passen. Wein begleitet diese Küche nicht als Nebensache, sondern als selbstverständlichen Teil des Lebens.

Auch die Toskana trägt den Herbst mit einer ganz eigenen Eleganz. Die sommerliche Hitze weicht einer milden Ruhe, die Hügel leuchten im tiefen Licht, zwischen Reben und Olivenhainen wird geerntet und gekocht. Jetzt kommen die kräftigen Gerichte auf den Tisch. Wildschwein, Schmorgerichte, Pilze und Pasta verlangen nach Weinen, die Frucht, Würze und Wärme miteinander verbinden. Wein und Küche gehören hier seit Jahrhunderten zusammen.

Auszeit für die Seele

Vielleicht ist das die schönste Botschaft des Herbstes. Er verlangt nichts von uns, ausser dass wir ihn wahrnehmen. Dass wir wieder langsamer essen. Dass wir uns Zeit nehmen für einen Teller, der nicht in zehn Minuten auf dem Tisch stehen muss. Für ein Glas Wein, das nicht nebenbei getrunken wird. Für ein Gespräch, das länger dauert als die Nachrichten im Fernsehen. Gerade in schwierigen Zeiten ist das keine Nebensache. Wenn die Welt draussen unruhig ist, können wir sie nicht mit einem guten Essen verändern. Aber wir können uns daran erinnern, was uns trägt. Menschen, die wir lieben. Ein gedeckter Tisch. Ein warmes Zuhause. Die Fülle der Natur. Das Handwerk von Köchinnen, Bauern und Winzern. Und die Fähigkeit, für einen Moment einfach dankbar zu sein. Darum dürfen wir den Herbst ruhig feiern. Als kleines Erntedankfest im Alltag. Mit Spätzli und Wild, mit Pilzen und Marroni, mit dampfenden Tellern und knisternden Gesprächen. Und mit einem guten Wein im Glas.

Der Elegante . Malans AOC Pinot Noir, Weingut Von Salis, für 21.50 Franken In der Nase zeigt dieser Bündner Pinot Noir reife Kirschen, rote Beeren und feine würzige Noten. Am Gaumen wirkt er saftig, elegant und frisch, mit seidigen Tanninen und schöner Frucht. Seine feine Struktur macht ihn zum idealen Begleiter der Bündner Herbstküche. Besonders schön harmoniert er mit Rehgeschnetzeltem und Spätzli mit Waldpilzen. . Malans AOC Pinot Noir, Weingut Von Salis, für 21.50 Franken In der Nase zeigt dieser Bündner Pinot Noir reife Kirschen, rote Beeren und feine würzige Noten. Am Gaumen wirkt er saftig, elegant und frisch, mit seidigen Tanninen und schöner Frucht. Seine feine Struktur macht ihn zum idealen Begleiter der Bündner Herbstküche. Besonders schön harmoniert er mit Rehgeschnetzeltem und Spätzli mit Waldpilzen. Jetzt bestellen

Der Charaktervolle . Valais AOC Positivo Assemblage Rouge, Seewer, für 23.95 Franken Dieser Walliser Rotwein zeigt in der Nase reife dunkle Früchte, Kirschen und feine Gewürznoten. Am Gaumen verbindet er saftige Frucht mit einer angenehmen Würze und geschmeidiger Struktur. Seine Herkunft macht ihn zu einem schönen Partner für herzhafte Walliser Küche. Zu einem kräftigen Raclette mit Speck oder einem geschmorten Rindsbraten fühlt er sich besonders wohl. . Valais AOC Positivo Assemblage Rouge, Seewer, für 23.95 Franken Dieser Walliser Rotwein zeigt in der Nase reife dunkle Früchte, Kirschen und feine Gewürznoten. Am Gaumen verbindet er saftige Frucht mit einer angenehmen Würze und geschmeidiger Struktur. Seine Herkunft macht ihn zu einem schönen Partner für herzhafte Walliser Küche. Zu einem kräftigen Raclette mit Speck oder einem geschmorten Rindsbraten fühlt er sich besonders wohl. Jetzt bestellen

Der Leichte . Pro Montagna Ticino DOC Merlot Bianco, Tre Valli, für 14.50 Franken In der Nase zeigt dieser Tessiner Weisswein frische Zitrusfrüchte, weisse Blüten und zarte Fruchtnoten. Am Gaumen wirkt er saftig, frisch und angenehm weich, mit feiner Würze im Abgang. Er bringt einen Hauch südlicher Leichtigkeit in die Herbstküche und begleitet Tessiner Risotto mit Kürbis oder ein feines Poulet mit Kräutern wunderbar. . Pro Montagna Ticino DOC Merlot Bianco, Tre Valli, für 14.50 Franken In der Nase zeigt dieser Tessiner Weisswein frische Zitrusfrüchte, weisse Blüten und zarte Fruchtnoten. Am Gaumen wirkt er saftig, frisch und angenehm weich, mit feiner Würze im Abgang. Er bringt einen Hauch südlicher Leichtigkeit in die Herbstküche und begleitet Tessiner Risotto mit Kürbis oder ein feines Poulet mit Kräutern wunderbar. Jetzt bestellen

Der Samtige . Toscana IGT Tre Rosso, Brancaia, für 17.95 Franken Dieser Toskaner duftet nach dunklen Beeren, reifen Kirschen und mediterranen Kräutern. Am Gaumen zeigt er sich rund, saftig und geschmeidig, mit angenehmer Würze und gut eingebundener Struktur. Zu seiner südlichen Herkunft passen kräftige Gerichte besonders schön. Er begleitet Pappardelle mit Wildschweinragout oder einen toskanischen Brasato hervorragend. . Toscana IGT Tre Rosso, Brancaia, für 17.95 Franken Dieser Toskaner duftet nach dunklen Beeren, reifen Kirschen und mediterranen Kräutern. Am Gaumen zeigt er sich rund, saftig und geschmeidig, mit angenehmer Würze und gut eingebundener Struktur. Zu seiner südlichen Herkunft passen kräftige Gerichte besonders schön. Er begleitet Pappardelle mit Wildschweinragout oder einen toskanischen Brasato hervorragend. Jetzt bestellen

Der Fruchtige . Piemont DOC Barbera d'Alba, La Ca'Növa, für 23.95 Franken Reife Kirschen und dunkle Beeren prägen die Nase dieses Barbera, ergänzt von feinen würzigen Nuancen. Am Gaumen wirkt er saftig und lebendig, mit schöner Frucht und einer angenehm frischen Säure. Diese piemontesische Spezialität verlangt nach rustikaler Küche. Besonders gut begleitet sie Tajarin mit Pilzen oder geschmorte Rinderbäckchen. . Piemont DOC Barbera d'Alba, La Ca'Növa, für 23.95 Franken Reife Kirschen und dunkle Beeren prägen die Nase dieses Barbera, ergänzt von feinen würzigen Nuancen. Am Gaumen wirkt er saftig und lebendig, mit schöner Frucht und einer angenehm frischen Säure. Diese piemontesische Spezialität verlangt nach rustikaler Küche. Besonders gut begleitet sie Tajarin mit Pilzen oder geschmorte Rinderbäckchen. Jetzt bestellen

Der Cremige . Kaiserstuhl Grauburgunder Herrenstück, Holger Koch, für 13.95 Franken Dieser Grauburgunder duftet nach reifen Birnen, gelben Früchten und feinen nussigen Aromen. Am Gaumen zeigt er sich kraftvoll und cremig, bleibt dabei aber frisch und präzise. Seine Fülle macht ihn zu einem idealen Herbstwein. Besonders schön schmeckt er zu gebratenem Zander mit Rahmwirsing oder zu einer Pilzpfanne mit knusprigen Kartoffeln. . Kaiserstuhl Grauburgunder Herrenstück, Holger Koch, für 13.95 Franken Dieser Grauburgunder duftet nach reifen Birnen, gelben Früchten und feinen nussigen Aromen. Am Gaumen zeigt er sich kraftvoll und cremig, bleibt dabei aber frisch und präzise. Seine Fülle macht ihn zu einem idealen Herbstwein. Besonders schön schmeckt er zu gebratenem Zander mit Rahmwirsing oder zu einer Pilzpfanne mit knusprigen Kartoffeln. Jetzt bestellen

Dieser Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.

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