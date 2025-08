1/5 So geht’s richtig: ein sommerliches Picknick mit der passenden Weinbegleitung. Foto: Shutterstock

Darum gehts Leichte, frische Weine passen perfekt zum Picknick im Freien

Rosé, Weisswein und leichte Rotweine harmonieren mit Picknick-Speisen

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Die Sonne lacht, der Korb ist vollgepackt mit feinen Leckereien und die Wolldecke ist ausgebreitet. Was jetzt noch fehlt, ist der passende Wein. Kaum etwas rundet ein Picknick so stilvoll ab wie ein gut gekühlter Tropfen. Aber welche Weinbegleitung passt zum unkomplizierten Schlemmen in freier Natur?

Leicht, zugänglich und frisch sollte ein Picknick-Wein sein. Besonders beliebt sind trockene Rosés, die mit ihrer fruchtigen Art zu nahezu allem auf der Picknickdecke harmonieren. Ob Antipasti, Baguette mit Käse oder sommerlicher Salat: Ein Provence-Rosé oder ein Œil-de-Perdrix passen ausgezeichnet.

Gute Laune im Glas

Auch Weisswein ist zum Picknick eine gute Wahl. Wer alpine Frische mag, liegt mit einem Walliser Petite Arvine genau richtig. Mit delikater Frucht und spritziger Säure glänzen diese Tropfen im Pairing mit einer leichten Quiche oder marinierten Gemüsespiessen.

Für Rotwein-Fans lohnt sich der Griff zu leichten Exemplaren. Trousseau oder Poulsard aus dem französischen Jura oder ein Ostschweizer Blauburgunder überzeugen auch bei höheren Aussentemperaturen, vorausgesetzt sie werden leicht gekühlt serviert. So bleiben die Weine fruchtbetont und wirken selten erschlagend.

Kühl halten lässt sich der mitgebrachte Wein übrigens ganz einfach. Eine aus dem Tiefkühler entnommene Kühltasche, wiederverwendbare Plastik-Eiswürfel oder eine verschliessbare Kühlbox gehören für weinaffine Picknick-Fans fast schon zum Standard-Inventar.