Jahrhundertwein aus legendärem Bordeauxjahrgang

Als mich die Leserfrage von Daniel Iseli zu einer Flasche Château Mouton Rothschild 1982 erreicht, schnellt mein Puls sofort in die Höhe. Bei der vorliegenden Flasche handelt es sich nämlich um einen Jahrhundertwein aus einem Jahrhundert-Bordeauxjahrgang. Manche Mouton-Kenner sehen den 82er sogar auf Augenhöhe mit dem legendären 1945er.

«Die Flasche habe ich meinem Vater zum Geburtstag geschenkt. Seit seinem Tod ist sie nun aber wieder in meinem Besitz», so Iseli zu Blick. «Gelagert wurde sie stets im Luftschutzkeller. Einmal wollten wir den Wein verkosten, doch dazu kam es nie.» Iseli möchte nun von uns wissen, welchen Wert seine Flasche in etwa hat.

Einmal konnte ich den 82er Mouton probieren – meine Begegnung mit diesem Traumwein liegt allerdings schon eine Weile zurück. Weinkritiker schwärmen von schier unglaublichem Tiefgang, betörender Komplexität und Feinheit sowie einem nahezu endlos langen Finish. Für fachgerecht gelagerte Flaschen wird ein Trinkfenster bis 2050 angegeben.

Ein Blick auf die Originalbilder verrät leider nur einen mässigen Füllstand – etwas über der mittleren Schulter. Kapsel und Etikett präsentieren sich allerdings sehr schön. Dennoch müsste Iseli bei einem Verkauf an einen Weinhändler oder Sammler mit einem Abschlag rechnen. Im Schweizer Raritätenhandel sind ähnliche Flaschen ab rund 1000 Franken erhältlich und ein Verkauf an einen Händler oder Sammler dürfte aktuell wohl um die 800 Franken einbringen.