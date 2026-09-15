Jetzt ist die richtige Zeit für Pilzgerichte: Diese Crêpes mit cremigem Pilzragout aus Champignons bringen den Geschmack des Herbstes auf den Teller. Das vegetarische Gericht ist einfach zubereitet, bringt französisches Flair auf den Tisch, und eignet sich perfekt für ein gemütliches Dinner.
Milch, Rahm und Ei kurz sämig mixen. Weissmehl dazusieben. Nochmals aufmixen.
Die Masse 1 Std. ziehen lassen. Butter einrühren. Abschmecken.
Einen Hauch von Erdnussöl in heisse Teflonpfanne geben. Mit Pinsel verstreichen.
1 kleine Suppenkelle Crêpemasse hineingeben. Pfanne nach alles Seite neigen, damit sich die Masse gleichmässig über den Pfannenboden verteilt.
Die fester werdende Crêpe an den Rändern lockern und wenden, wenn die obere Seite fest wird.
Kurz auf der zweiten Seite bräteln. Auf einem Teller gleiten lassen. Die folgenden Crêpes darauflegen. Alles mit etwas Klarsichtfolie abdecken und so feucht und flexibel halten.
Pilze mit einem feuchten Tuch putzen. Je nach Grösse halbieren. In goldgelb erhitzter Butter rasch anziehen,
Zwiebeln in Butter andünsten. Mehl zugeben. Anschwitzen. Rahm dazugiessen. Unter Rühren aufkochen.
Ca. 20 Minuten köcheln. Häufig rühren! Abschmecken.
Pilze zugeben und noch ein wenig kochen lassen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit gehacktem Peterli bestreuen.
Auf heisse Teller je einen Crêpe mit Pilzragout platzieren.