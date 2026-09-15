DE
FR
Abonnieren

Herzhaftes Herbstrezept Französische Crêpes mit Champignon-Pilzragout

Michael Merz
Michael MerzGastro-Experte
Publiziert: 16:02 Uhr
|
Aktualisiert: 11.09.2026 um 17:45 Uhr

Jetzt ist die richtige Zeit für Pilzgerichte: Diese Crêpes mit cremigem Pilzragout aus Champignons bringen den Geschmack des Herbstes auf den Teller. Das vegetarische Gericht ist einfach zubereitet, bringt französisches Flair auf den Tisch, und eignet sich perfekt für ein gemütliches Dinner.

Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit40 Min.
Kochzeit1 St. Ruhezeit
Zutaten
2,5 dlMilch
0,8 dl Rahm
100 gEi
100 gWeissmehl
EtwasSalz und Pfeffer aus der Mühle
25 gflüssige Butter
25 gButter
20 gZwiebeln, fein geschnitten
400 gChampignons
5 dlVollrahm
Nach GeschmackSalz, Pfeffer, Cayenne
Zubereitung
Schritt 1/11

Milch, Rahm und Ei kurz sämig mixen. Weissmehl dazusieben. Nochmals aufmixen. 

Schritt 2/11

Die Masse 1 Std. ziehen lassen. Butter einrühren. Abschmecken.

Schritt 3/11

Einen Hauch von Erdnussöl in heisse Teflonpfanne geben. Mit Pinsel verstreichen. 

Schritt 4/11

1 kleine Suppen­kelle Crêpemasse hineingeben. Pfanne nach alles Seite neigen, damit sich die Masse gleich­­mäs­sig über den Pfannenboden verteilt. 

Schritt 5/11

Die fester werdende Crêpe an den Rändern lockern und wenden, wenn die obere Seite fest wird.

Schritt 6/11

Kurz auf der zweiten Seite bräteln. Auf einem Teller gleiten lassen. Die folgenden Crêpes darauflegen. Alles mit etwas Klarsichtfolie abdecken und so feucht und flexibel halten.

Schritt 7/11

Pilze mit einem feuchten Tuch putzen. Je nach Grösse halbieren. In goldgelb erhitzter Butter rasch anziehen, 

Schritt 8/11

Zwiebeln in Butter andünsten. Mehl zugeben. Anschwitzen. Rahm dazugiessen. Unter Rühren aufkochen.

Schritt 9/11

Ca. 20 Minuten köcheln. Häufig rühren! Abschmecken. 

Schritt 10/11

Pilze zugeben und noch ein wenig kochen lassen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit gehacktem Peterli bestreuen. 

Schritt 11/11

Auf heisse Teller je einen Crêpe mit Pilzragout platzieren.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen