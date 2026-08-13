Zwei, die bislang nicht so oft zusammenkommen: Erdbeeren und Limetten. Dieses Dessert sieht so köstlich aus, wie es einfach zu machen ist. Was aber auch heisst, dass man dazu das Beste verwendet!
Rahm steif schlagen. Sämtliche Zutaten zur Glace miteinander verrühren.
Den Schlagrahm zum Schluss untermischen. In der Glacemaschine zum Eis aufdrehen.
Entweder ganz frisch verwenden oder über Nacht in den Gefrierschrank geben, damit es reifen kann. 30 Minuten vor dem Anrichten aus dem Tiefkühler in den normalen Kühlschrank stellen. Erst dann weiterverwenden.
Gewaschene, gerüstete Erdbeeren würfeln. Mit Zucker, den Zitronenzesten und Saft vermengen und fein pürieren. Etwas an der Kühle ziehen lassen. Wird sofort verwendet.
Passende Gläser mit wenig Erdleermousse füllen.
Nocken des Glaces daraufsetzen. Mit Pfefferminze und Erdbeeren ausgarniert auftragen.