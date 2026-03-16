Clafoutis mit Erdbeeren ist eine französische Süssspeise, die traditionell aus einem flüssigen Teig hergestellt wird, der ähnlich wie Pfannkuchenteig ist. Normalerweise wird Clafoutis mit Kirschen zubereitet, aber es gibt auch viele Varianten, darunter die mit Erdbeeren. Clafoutis ist ein einfaches und köstliches Dessert, besonders im Sommer, wenn die Erdbeeren in Saison sind.
Backofen auf 175 Grad vorheizen.
Eine Auflaufform oder eine Kuchenform mit Butter einfetten.
Die Erdbeeren waschen, wenn notwendig schneiden und gleichmässig in der eingefetteten Form verteilen.
In einer grossen Schüssel die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen.
Das Mehl mit Maizena und Backpulver vermischen, eine Prise Salz hinzufügen und gut vermischen.
Rahm und Quark hinzufügen, nach und nach unterrühren, bis ein glatter Teig entsteht.
Den Teig über die Erdbeeren in die Form giessen, sodass die Erdbeeren gleichmässig bedeckt sind.
Die Form in den vorgeheizten Ofen stellen und den Clafoutis etwa 35–40 Minuten backen, bis er goldbraun und in der Mitte gestockt ist.
Den Clafoutis etwas abkühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen und warm oder bei Zimmertemperatur servieren.