Clafoutis mit Erdbeeren ist eine französische Süssspeise, die traditionell aus einem flüssigen Teig hergestellt wird, der ähnlich wie Pfannkuchenteig ist. Normalerweise wird Clafoutis mit Kirschen zubereitet, aber es gibt auch viele Varianten, darunter die mit Erdbeeren. Clafoutis ist ein einfaches und köstliches Dessert, besonders im Sommer, wenn die Erdbeeren in Saison sind.