Tausend süsse Blätter, Knusprigkeit trifft luftige Süsse und frische Sommerfrüchte. Kein Wunder, ist die klassische Crèmeschnitte das Sommerdessert par excellence. Das Rezept ist aber einfacher als gedacht!
Backofen auf 180 Grad vorheizen. Kuchenblech mit Backpapier belegen. Gekühlten Blätterteig auf ca. 3 mm Dicke auswallen.
Auf das Backpapier legen und 20 Minuten an einem kühlen Ort ruhen lassen.
Blech im unteren Teil des heissen Backofens 12 Minuten backen. Das Teigblatt wenden und weitere 5 Minuten nachbacken. Aus dem Backofen nehmen. Gebackenes Teigblatt abkalten lassen.
Rum leicht erwärmen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Gelatineblätter ausdrücken und im lauwarmen Rum auflösen.
Eigelb mit Zucker zerschlagen und über einem heissen Wasserbad (die Schüssel darf das Wasser nicht berühren) schaumig aufschlagen. Rinnt die Masse als Band vom Schwingbesen, Gelatine-Rum unterschlagen. Schüssel von der Hitze nehmen. 2 Minuten heftig weiterschlagen und abkühlen.
Mascarpone aufrühren. Mit Gummispatel unter Eimasse ziehen. Etwa 30 Sekunden heftig aufschlagen. Rahm steif schlagen. Die Hälfte auf die Mascarponemasse geben und sanft unterziehen. Mit der zweiten Hälfte des Schlagrahms genau gleich verfahren. Dann die Masse in einen Spritzsack einfüllen und kühl aufbewahren.
Gewaschene, abgetropfte Erdbeeren rüsten. In 5-mm-Würfelchen schneiden. Mit Zucker und Zitronensaft 30 Minuten marinieren.
Ein 11 cm hohes Kartonband von 36 cm Länge zu einem Viereck von 12 auf 6 cm formen. In Alufolie hüllen. Auf Teller stellen.
Blätterteig in kleinere Stücke brechen. In Kartonform zu einer Schicht einlegen. Mascarponecrème einfüllen. Mit Beerenwürfeln, dann mit Blätterteigstücken belegen. Vorgang wiederholen. Mit Blätterteigschicht enden. Kartonform abheben und damit auf dem nächsten Teller eine Crèmeschnitte aufbauen.
Kurz vor dem Auftragen die Millefeuilles mit etwas Puderzucker überstreuen und mit einigen besonders schönen, kleinen, ganzen Erdbeeren garnieren.