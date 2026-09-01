Schritt 6 / 10

Mascarpone aufrühren. Mit Gummispatel unter Eimasse ziehen. Etwa 30 Sekunden heftig aufschlagen. Rahm steif schlagen. Die Hälfte auf die Mascarponemasse geben und sanft unterziehen. Mit der zweiten Hälfte des Schlagrahms genau gleich verfahren. Dann die Masse in einen Spritzsack einfüllen und kühl aufbewahren.