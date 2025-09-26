Was wäre der Herbst ohne leckere Vermicelles? Den Nachtisch aus Marroni-Püree gibt es vielerorts zu geniessen. Wo er in der Schweiz am leckersten ist, erfahrt ihr hier.

Hier gibt es die besten Vermicelles der Schweiz

Hier gibt es die besten Vermicelles der Schweiz

1/6 Die schmackhaften Esskastanien können aber auch anders genossen werden: als Vermicelles! Foto: Getty Images

Life-Team

Marroni gehören genau so zum Herbst wie die bunten Laubblätter. Ohne die leckeren Kastanien wäre der Herbst nicht das, was er ist. Dabei lassen sich Marroni nicht nur in gerösteter Form geniessen, auch in anderen Variationen lassen sie uns das Wasser im Mund zusammenlaufen: Vermicelles ist das wohl beliebteste Herbst-Dessert der Schweizerinnen und Schweizer.

Wir haben unsere Community gefragt*, in welchem Lokal man in den Genuss des feinsten Vermicelles-Desserts der Schweiz kommt. Knapp 100 Einsendungen haben uns erreicht. Hier stellen wir 14 der Cafés und Restaurants vor, die uns die Leserinnen und Leser empfohlen haben.

1. Restaurant Zeughauskeller in Zürich

«Der Zeughauskeller in Zürich serviert definitiv die besten Vermicelles. Man muss nur den guten Schuss Kirsch an den Würmli mögen», schwärmt Leser Ronald Eckart.

2. Beck Lyner in Winterthur-Wülflingen ZH

«Ein Traum-Vermicelles gibts beim Beck Lyner im Stadtkreis Wülflingen der Stadt Winterthur: auf einem Rahm-Meringue-Mix in einer mit Schokolade überzogenen Cornetwaffelschale», schreibt Leser Christian.

3. Confiserie Bachmann in der ganzen Schweiz

Leserin Silvia Kaufmann lobt die Confiserie Bachmann, die es in mehreren Städten der Schweiz gibt: «Ich kriege nie genug von Bachmann-Vermicelles! Seit vier Jahren kann ich es jeweils kaum erwarten, bis es wieder Herbst wird. Ich gehe bis zu dreimal wöchentlich zu Bachmann, um Vermicelles zu essen. Und das ist noch lange nicht alles: Ich nehme jeweils noch zwei mit in die Bar. Eines fürs Personal, eines für mich. Aber das Personal sieht selten etwas davon, weil ich oft beide esse.»

4. Gasthof Herrenberg in Bergditiken AG

«Im Gasthof Herrenberg in Bergditiken AG gibts das beste Vermicelles und die beste Bedienung, die immer ganz freundlich ist. Wirtin Frau Minder ist absolut spitze», meint Leser Bruno Stenz.

5. Palazzo Salis in Soglio GR

«Die besten Vermicelles gibt es im Palazzo Salis in Soglio. Sie fragen wieso: Weil die Kastanien direkt aus den Selven unterhalb von Soglio herkommen und dort geerntet werden … direkter und besser geht es nicht mehr! In der schönen, warmen Herbstsonne vor dem Palazzo Salis sitzen und ein Vermicelles geniessen – das ist einfach einzigartig», schwärmt Leser Ulrich Hubeli.

6. Schraemli's Lengmatta in Davos Frauenkirch GR

«Weil es hier das ganze Jahr Vermicelles und Nesselrode gibt, empfehle ich das Schraemli's Lengmatta in Davos Frauenkirch», so Leser Thomas Hauri.

7. Café Koller in Sursee LU

Leser Daniel Rei hat nur einen Lieblingsort für Vermicelles: «Im Café Koller in Sursee gibt es eine anständige Portion, gesüsstes und leicht alkoholisches Marroni-Püree. Und das auf einem Boden aus luftigen Meringues und Rahm, zuoberst ein Gupf Rahm mit einem Traubenschnitz. Das bekehrte mich vom Vermicelles-Hasser zum -Liebhaber.»

8. Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad in Schangnau BE

«Da gibt es nur eine Adresse: Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad in Schangnau! Mit Merängge us Marbach, Vermicelles von der Rudolf Moser AG aus Siselen und dem richtigen Nidle von der Käsi», schreibt Leser Markus Habegger.

9. Gasthof zur Post in Hasliberg BE

«Die allerbesten Vermicelles, welche ich in den letzten Jahren gegessen habe, geniesst man im Gasthof zur Post bei Familie Nägeli in Hasliberg im Berner Oberland. Die herzliche Gastfreundschaft verdient ebenfalls ein Kompliment», schwärmt Leserin Ursula Hess.

10. Restaurant Kreuzplatz in Lachen SZ

Für Leser Thomas Kessi ist klar: «Das Restaurant Kreuzplatz in Lachen SZ. Die Vermicelles sind nicht mastig wie viele andere, sondern sehr luftig, was den Genuss intensiviert.»

11. Bäckerei Niederberger in Laufen BL

«Unschlagbarer Geschmack gibt es in der Bäckerei Niederberger in Laufen – und das alles auf frischen Meringues. Mhhhhh …», schwärmt Leserin Andrea Schöpflin über die Bäckerei.

12. Alters- und Pflegeheim in Romanshorn TG

Leser Hugo nennt seinen Lieblingsort für Vermicelles: «Das absolut beste Vermicelles kommt – ja, ihr hört richtig – aus der Küche des Alters- und Pflegeheims in Romanshorn. Der Küchenchef Giuseppe Paradiso hat ein Rezept, das aus meiner Sicht bisher nirgends erreicht wurde. Ich freue mich jeweils bereits im Sommer auf diese herbstliche Köstlichkeit.»

13. Konditorei Rhyner in Buchs SG

«Natürlich in der Ostschweiz. Wo? In Buchs, in der Konditorei Rhyner. Die Vermicelle-Patisserie – einfach himmlisch, einfach s'Bescht! Als Fachmann muss ich das neidlos anerkennen», schreibt Leser Hermann Streiff.

14. Al Porto in Ascona und Locarno TI

«Im Al Porto in Ascona und Locarno sind die Vermicelles sehr lecker und immer frisch», schwärmt Leserin Brigitte Weyrauch.

*Diese Umfrage wurde 2020 gemacht.