Unsere Leser verraten die besten Pizzerias der Schweiz. Entdeckt die Top 10 Restaurants für Pizza, die wirklich überzeugt.

1/6 Hunderte Empfehlungen, zehn Favoriten: Hier findet ihr die besten Pizzerias der Schweiz für echten Pizzagenuss. Foto: KEY

Andreas Hobi

Wir haben unsere Leser gefragt: Wo gibt es die beste Pizza in der Schweiz? Hunderte von Empfehlungen haben uns erreicht – von klassischen Steinofen-Pizzas bis zu kreativen Varianten. Die zehn Pizzerias, die am häufigsten genannt wurden, haben wir hier für euch zusammengestellt. Wer sie probiert, weiss, was echte Pizza bedeutet!

1 L'Osteria Ristorante Pizzeria, Belp BE

Dieses Restaurant wurde am meisten genannt. Ein Grund dafür liefert BLICK-Leser Raffaele: «Das Restaurant beamt dich für ein paar Stunden in den Süden Italiens. Man kann eine echte, traditionelle neapolitanische Pizza geniessen und dies bei einzigartigem Ambiente.»

Adresse: Dorfstrasse 10, 3123 Belp

2 La Bestia – Pizza e Aperitivo, Luzern

Vor allem die unglaublich feine Pizza befördert La Bestia in die Liste der besten Restaurants der Schweiz. Leserin Valeria fasst zusammen: «Alle tollen Eigenschaften einer Pizza haben hier die absolut beste Qualität. Leicht, nicht in Öl triefend, mit erlesenen Zutaten und zudem auch fürs Auge ansprechend. Die Portionen sind grosszügig. Individualwünsche werden berücksichtigt.»

Adresse: Morgartenstrasse 5, 6003 Luzern

3 Pizzeria Caffè e più, Malters LU

Die Pizzas, die es in diesem Restaurant gibt, sind weltmeisterlich! 2017 räumt die hauseigene Pizza Marinara an der Pizzaiolo-WM in Rom den dritten Platz ab. Leserin Nadja erklärt, was die Pizza so speziell macht: «Wegen der langen Ruhezeit ist die Pizza fluffig, knusprig und zudem leicht verdaulich. Frische Zutaten und der feine Mozzarella Fior di latte machen jede Pizza zum besonderen Genuss.»

Adresse: Unterfeld 4a, 6102 Malters

4 Napulé, Meilen ZH

«Das Original aus Neapel» ist das Motto des Restaurants. Geht es nach unseren Leserinnen und Lesern erfüllen sie dieses mit Bravour. Valentina beispielsweise schreibt: «Die Pizza ist mega – wie in Napoli! Super Service und das Feeling im Restaurant ist wie in Italien.»

Adresse: Kirchgasse 59, 8706 Meilen

5 La Cucina - Pizza & Pasta, Luzern

Auch für diese Pizzeria hat die Community nur Lobeshymnen parat. «Der knusprig-dünne Pizzateig, frische und edle Zutaten und der ausgezeichnete Pizzaiolo Domenico machen die Pizza im La Cucina zur besten der Schweiz. Vom Ambiente im Restaurant mal abgesehen», schreibt zum Beispiel Leser Don.

Adresse: Pilatusstrasse 29, 6003 Luzern

6 SO Pizza, Zürich

In einer SO Pizzeria kann man nicht einfach eine Pizza bestellen. SO serviert Runde für Runde ein frisches Stück Pizza. Ein Konzept, das vielen aus der BLICK-Community gefällt. Leserin Gonca schreibt: «Hohe Qualität, dünner Teig, frische Zutaten, zuvorkommendes Personal, tolles Konzept. Einfach, aber das Beste.»

Adresse: Langstrasse 20, 8004 Zürich

7 Pizzeria Stiva Ursus, Disentis GR

Hier ist ein Weltmeister am Werk. Leser Christoph fasst zusammen: «Beste Pizzas auf der Welt! Pizzaiolo Claudio Vicano ist verdienter, mehrfacher Pizza-Weltmeister. Jede Pizza ist perfekt gemacht! Dazu ein super Ambiente im genialen Catrina Resort in Disentis.»

Adresse: Via Acletta 5, 7180 Disentis

8 Ristorante Osteria Nostrana, Ascona TI

Der einzige Vertreter aus dem Tessin und für Leser Bruno mit Abstand die beste Pizzeria der Schweiz: «Die Pizzas hier sind gut gebacken und knackig. Man kann sie sehr gut von Hand essen, da sie nicht überladen sind. Dennoch gut gewürzt und herrlich im Geschmack. Nebenbei sind alle Kellner top – sehr schnell und aufmerksam. Ich habe schon weit über 100 Pizzas hier an bester Lage in Ascona genossen und war immer glücklich.»

Adresse: Piazza Giuseppe Motta, 6612 Ascona

9 Pizza Nation, Zürich

Auch ein Take-away hat es in die Auswahl zum besten Pizza-Platz geschafft! Unsere Community überzeugen dort vor allem die grossen Pizzastücke im amerikanischen Stil und «extrem verrückte Pizzavariationen, wie beispielsweise Tacco-Pizza, Cheesburger-Pizza», schreibt Leser Fabrice.

Adresse: Rosengasse 3, 8001 Zürich

10 Artigiano Café, Basel

Das Café repräsentiert die Stadt am Rhein hier in der Liste. Ein Grund dafür liefert Leser Diego: «Die beste neapolitanische Pizza in der Schweiz. Direkt rechts beim Eingang steht der schöne grosse Pizzaoffen, und im Restaurant herrscht ein Ambiente wie in der Stadt Neapel. Die Pizza ist gross und hat viel Material drauf. Der Pizzateig ist einzigartig. Da bekommt man eine super Pizza zu einem anständigen Preis.»

Adresse: Birsig-Parkpl. 26, 4051 Basel

Diese Umfrage wurde 2020 gemacht.