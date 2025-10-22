Gegen die Kälte hilft vor allem eins: abschalten und aufwärmen. Wo könnte man das besser, als in einem Spa-Hotel? Entdecke die beliebtesten Wellnesshotels – empfohlen von unseren Lesern.

Die besten Spa-Hotels in der Schweiz und Umgebung

Es ist kalt und ungemütlich – brauchst du eine Auszeit, um neue Energie zu tanken? Dann ab zum Wellnessen! Schon ein Wochenende in einem Spa-Hotel kann so erholsam sein wie eine ganze Woche Ferien.

In einem Wellnesshotel stehen Entspannung, Achtsamkeit und Wohlbefinden im Mittelpunkt. Wer möchte, kann neben dem Spa-Besuch auch eine Detox-Kur, einen individuellen Ernährungsplan oder Personal Training einplanen.

Die Schweiz und ihre Nachbarländer bieten eine riesige Auswahl an traumhaften Wellness-Oasen. Wir haben unsere Leser nach ihren Lieblings-Wellnesshotels gefragt – und hier sind ihre schönsten Empfehlungen.

Wellness in der Schweiz:

Chalet RoyAlp Hotel und Spa in Villars-sur-Ollon VS empfohlen von Leserin Erika: «Ein Besuch hier lohnt sich immer, egal zu welcher Jahreszeit. Drei verschiedene Restaurants, Kinderanimation, Spielzimmer, ein Kino und dann natürlich der Spa. Es werden nur hochwertige Kosmetiklinien benutzt, die Ausstattung ist toll und das Hotel mit Geschmack eingerichtet.» Auch Leserin Astrid ist ein Fan des Hotels: «Der Wellnessbereich ist sehr schön und einladend, man hat genug Raum zur Entspannung und vom Pool aus sieht man nach draussen auf die Berge.»

Hotel Primin Zurbriggen in Saas-Almagell VS empfohlen von Leser Joel: «Das Hotel ist für mich die perfekte Kombination, es stimmt einfach alles. Der Empfang ist herzlich, die Küche kann sich mit spitzen Restaurants messen, dazu eine kleine aber feine Bar mit einer guten Getränkeauswahl. Der Wellnessbereich ist komplett auf Entspannung ausgelegt, die Massagen ein Traum, die Angestellten sind sehr zuvorkommend und die Zimmer gemütlich eingerichtet.»

Waldhotel Doldenhorn in Kandersteg BE empfohlen von Leserin Sibylle: «Die Economy-Zimmer sind bereits riesengross und das Essen ist einfach fantastisch. Der Wellness-Teil ist grossartig mit vielen verschiedenen Saunen und der Service kann kaum noch übertroffen werden. Zudem vermeidet das Hotel Food-Waste mit einem gezielten Konzept und es ist hundefreundlich – es gibt sogar eine spezielle Menükarte nur für den geliebten Vierbeiner.»

Hotel Bellevue in Adelboden BE empfohlen von Leser Geri: «Es ist ein tolles Hotel mit sehr guter Küche und einem wunderbaren Wellnessbereich, In- und Outdoor-Pool, Sauna-Landschaft und tolle Massagen. Vom Hotel und dem Pool aus, hat man die schönste Rundsicht auf die herrliche Bergwelt. Der perfekte Ort um sich zu entspannen und die frische Bergluft zu geniessen – einfach traumhaft!»

Ermitage Wellness und Spa Hotel in Schönried BE empfohlen von Leserin Leena: «Wunderschönes Hotel, geschmackvoll eingerichtete Zimmer und absolut spitzenmässiges Essen. Dazu kommt ein grossartiger Wellnessbereich – sehr gepflegt, geräumig, abwechslungsreich und liebevoll gestaltet. Und erst noch superfreundliches und qualifiziertes Personal, ich bin ein grosser Fan. Meine Nummer eins in der Schweiz.»

Wellness in Deutschland:

Parkhotel Burgmühle in Fischen (D) empfohlen von Leser Ulrich: «Ein familiäres Vier-Sterne-Hotel mit einem super Wellness-Bereich und hervorragender Küche. Es überzeugt in allen Belangen, dem Personal, den Zimmern und dem Service. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend.»

Wellnesshotel Auerhahn in Schluchsee (D) empfohlen von Leser Christian: «Sensationeller Wellnessbereich, neu und modern gestaltet. Die Zimmer sind sehr sauber und grosszügig, das Essen vielfältig und gesund. Das Personal scheint Gedanken lesen zu können und ist stets zur Stelle. Ein Urlaub im Auerhahn ist eine wirklich gute Investition.»

Wellness in Italien:

Preidlhof in Naturns (I) empfohlen von Leser Raffael: «Das Hotel hat enorm viel zu bieten. Diverse Pools im In- und Outdoor-Bereich, Saunas, Dampfbäder und ein Nacktbereich. Einer der schönsten und besten privaten Spas, die Zimmer haben einen Whirlpool auf dem Balkon und es gibt unendlich viele Pärchen-Angebote. Es ist ausserdem ein kinderfreies, sprich ein Adult-Only-Hotel.»

Hotel Alpina Dolomites auf der Seiser Alm (I) empfohlen von Leser Thomas: «Ein modernes Wohlfühlhotel mit modernem Design aus lokalem Stein, Holz und Glas. Der Service ist exzellent und die Küche ausgezeichnet. Es verfügt über grosszügige Zimmer und Bäder, sowie schöne Wellnessräume.»

Hotel La Maiena in Marling (I) empfohlen von Leser Peter: «Dieses Hotel hat einen wunderschönen Wellnessbereich, tolle Gastgeber und ist auch mit dem ÖV sehr gut erreichbar. Auch das Personal ist zuvorkommend und liest einem die Wünsche fast von den Augen ab. Alles in allem ein tolles Hotel.»

Miramonti Boutique Hotel in Hafling (I) empfohlen von Leserin Nina: «Das Hotel ist sehr naturverbunden, hat zwei wunderschöne Aussenpools mit einem herrlichen Aussicht auf Meran. Die Zimmer sind toll, die Küche hochwertig und die Angestellten sind super höflich und nett. Man kann dort richtig abschalten und die Seele baumeln lassen.»

Wellness in Österreich:

Hotel Alpenrose in Maurach (A) empfohlen von Leser Roman: «Das Hotel besticht mit einer sehr grossen Gastfreundschaft. Der Service und das Essen sind spitze. Der Neubau mit dem Namen Cocon ist wunderschön mit viel Holz und sehr viel Liebe zum Detail gestaltet.» Auch Leserin Christine ist begeistert: «Ankommen und sich wohlfühlen. Wir sind schon seit 20 Jahren in der Alpenrose Gäste. Das Essen, der Wellnessbereich und im Sommer die zwei Schwimmteiche im Aussenbereich – es gibt wirklich nichts zu bemängeln.»

Hotel Jungbrunn in Tannheim (A) empfohlen von Leser Andreas: «Das Wellness-Angebot ist überragend, der kulinarische Teil lässt keine Wünsche offen und da das Hotel in Familienbesitz ist, ist es sehr persönlich.» Auch Leser Juan ist begeistert: «Das Junbrunn ist mehr als ein Wellnesshotel, man erlebt gelebte Herzlichkeit, Wellness und Genuss – Alpiner Livestyle von der ersten bis zur letzten Minute Urlaub.»

Hotel Magdalena im Zillertal (A) empfohlen von Leserin Martina: «Das Hotel ist wunderschön, preiswert und 100 Prozent hundefreundlich. Die Gegend ist herrlich und auch der Spa-Bereich hat einiges zu bieten. Es ist wirklich empfehlenswert.»

Diese Umfrage wurde 2020 gemacht.