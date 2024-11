Visualisierung der neuen Revier Mountain Lodge in Saas-Fee VS. Am 22. Januar 2025 ist die Eröffnung.

Nur 222 Franken für ein Saisonabo! Mit dem Hammerdeal haben die Bergbahnen in Saas-Fee VS einst für Furore gesorgt. Das ist acht Jahre her und das Abo gibt es schon lange nicht mehr. Mittlerweile sind die Bahnen dem Aboverbund Magic Pass angeschlossen. Doch nun sorgt ein Angebot in Saas-Fee erneut für Wirbel: Die Revier Mountain Lodge lockt Gäste künftig mit einem Abo-Modell in den Walliser Tourismusort.

Für eine Einmalzahlung können Gäste diesen Winter ab dem 22. Januar 2025 quasi so oft dort übernachten, wie sie möchten. «Wir wollten in Saas-Fee mit einer neuen Idee starten und sind dann auf ein Hotel-Abo gekommen», sagt Daniel Renggli (55), CEO der Revier Hospitality Group, im Gespräch mit Blick.

Zwei Einschränkungen

Konkret: Ein Abonnent oder eine Abonnentin zahlt eine Flatrate von 999 Franken und kann dafür ein Doppelzimmer der Kategorie Smart Cabin buchen. Das Zimmergspänli benötigt für die Übernachtung kein Abo. Die zwei Einschränkungen: Die Abonnenten können nur zwei Tage vor Anreise buchen, falls noch freie Zimmer verfügbar sind, und maximal sieben Nächte am Stück bleiben. Danach müssen sie bis zur nächsten Buchung zwei Tage warten.

«Saas-Fee hat seit dem Hammerdeal einen hohen Anteil an treuen, preissensitiven Gästen. Mit unserem Abo ‹All You Can Sleep› zahlt ein Paar bei zehn Übernachtungen im Jahr gerade mal noch 50 Franken pro Person», so Renggli.

Reine PR-Aktion?

Er rechnet für die Wintersaison mit rund 50 Abonnenten. Die Kassen klingeln lassen dürfte das Angebot kaum. Ist das Ganze ein probates Mittel gegen kalte Betten oder lediglich eine PR-Aktion? Das Abo sei ein Testlauf und solle natürlich Aufmerksamkeit für das neue Hotel generieren. Es sei jedoch mehr als ein Marketing-Coup, versichert Renggli. «Falls wir positive Erfahrungen machen, werden wir darüber nachdenken, das Angebot auch in anderen Hotels und eventuell auch ganzjährig einzuführen, womöglich in angepasster Form.» So könnte das Abo dabei helfen, Restbestände zu füllen oder Gäste in der Nebensaison anzulocken.

Derzeit betreibt das Unternehmen Revier Hotels in Adelboden BE, Dubai, Lenzerheide GR und Montafon (A). Weitere Standorte sind in Planung. Am 22. Januar eröffnet die Revier Mountain Lodge in Saas-Fee. Der Neubau mit 82 Zimmern kostete 32 Millionen Franken. Es sei kein traditionelles Alpen-Chic-Hotel, so Renggli. «Wir sind modern und sprechen ein Publikum an, das gern auch mal mit anderen Gästen in Kontakt kommt.» Eine Musikbar, Co-Working-Flächen, Seminarräume – und anstelle Fondue, wie man es in den Bergen zuhauf findet, serviert man im Revier Mountain trendige Gerichte, wie man sie aus Städten kennt.

«Test lohnt sich auf alle Fälle»

Hotelabo-Modelle sind rar: Einige Betriebe nutzen das Angebot, damit sie in der Nebensaison ihre Zimmer längerfristig an digitale Nomaden vermieten. Gemeint sind Berufsleute, die von überall aus arbeiten können. Roland Schegg (62), Professor für Tourismus an der Hochschule HES-SO Valais-Wallis, findet die Strategie im Revier Mountain in Saas-Fee interessant: «Ein Test lohnt sich auf alle Fälle. Kann man damit Zusatzeinnahmen generieren, macht es Sinn. Doch es besteht die Gefahr, dass man das Geschäft mit den normalen Tarifen kannibalisiert.»