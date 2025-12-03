Es ist wieder ist Raclette-Zeit. Vorletzten Winter haben wir euch gefragt, in welchem Restaurant es das beste Raclette gibt und präsentieren hier nochmals die Tipps aus der Blick-Community. Aber schmeckts dort immer noch am besten? Mach mit bei der grossen Umfrage!

Fabienne Amez-Droz

Vorletzten Winter habt ihr uns mit euren liebsten Raclette-Stübli förmlich überhäuft, das Echo war riesig!

Aber Hand aufs Pfännli: Schmilzt der Käse dort auch heute noch so sämig wie damals? Oder habt ihr inzwischen neue Geheimtipps entdeckt – Orte, an denen die Stimmung noch gemütlicher, die Kartoffeln noch zarter und der Käse so gut schmeckt, dass man kurz vergisst, wie heiss er wirklich ist?

Jetzt seid ihr dran: Verratet uns euer aktuelles Lieblingslokal! Einfach in die Kommentare schreiben, wir zählen auf euren guten Geschmack – im wahrsten Sinne des Wortes.

Hier servieren wir euch die damaligen Favoriten nochmals frisch aufgewärmt:

1 Alte Klewenstube, Beckenried NW

Das Berggasthaus Alte Klewenstube befindet sich auf 1600 m ü. M über dem Vierwaldstättersee. Mit der Luftseilbahn Beckenried-Klewenalp erreicht man das Bergrestaurant gemütlich.

Das urchige Restaurant serviert regionale Spezialitäten und Raclette. Zudem hat man einen weiten Ausblick auf den Vierwaldstättersee und bei gutem Wetter kann man auf der Sonnenterrasse verweilen.

Ort: Klewenalp 1, 6375 Beckenried

2 Chäsalp, Zürich ZH

Wie es der Name schon sagt, gibt es in der Chäsalp zahlreiche Variationen von Käsegerichten. Besonders beliebt ist das Raclette. Das Restaurant liegt zwischen dem Zürichberg und dem Adlisberg.

Das Restaurant ist mit viel Holz ausgestattet und hat ein gemütliches Ambiente. Für Familien oder Gruppenanlässe eignet sich das Käse-Restaurant gut. Neben dem Restaurant gibt es ein Gehege mit vielen Kaninchen und anderen Tieren.

Ort: Tobelhofstrasse 236, 8044 Zürich

3 Milchmanufaktur, Einsiedeln SZ

Das Restaurant in Einsiedeln ist im Alpenchic-Stil eingerichtet. Von Esstisch aus sieht man die hauseigene Käserei, die Bergmilchprodukte herstellt. So kann man den spannenden Prozess einer Käseproduktion live mitverfolgen. Die Käserei bietet traditionelle, regionale Spezialitäten aus Einsiedeln und Schwyz an.

Ort: Alpstrasse 6, 8840 Einsiedeln

4 Restaurant Bären, Gsteig BE

Das traditionelle Restaurant ist der perfekte Ort für Geburtstage, Firmenausflüge und Hochzeiten. Es liegt im bernerischen Saanenland, nicht weit von Gstaad entfernt.

Das Hotel Bären gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Es ist einfach und rustikal eingerichtet. Im Restaurant werden Berner Spezialitäten angeboten, darunter Raclette à discretion.

Ort: Gsteigstrasse 1, 3785 Gsteig

5 Restaurant Barrique, Salgesch VS

Im Weindorf Salgesch VS geniesst man im Restaurant Barrique Wein und Raclette. Das Restaurant liegt nur wenige Meter vom Weingut Adrian und Diego Mathier Nouveau Salquenen entfernt.

Neben dem bekannten Raclette-Angebot gibt es weitere Walliser Spezialitäten aus der Küche. Beispielsweise Walliser Teller, Fleischfondue mit hausgemachten Saucen und Aprikosen-Sorbet aus regionalen Aprikosen.



Ort: Dorfstrasse 9, 3970 Salgesch

6 Restaurant Moosalp, Törbel VS

Das Restaurant Moosalp auf 2048 m ü. M wird von einer Familie geführt und wurde 2019 mit einem Swiss Gastro Awards ausgezeichnet. Es gibt Raclette am Holzfeuer oder man kann draussen auf der Sonnenterrasse ein gemütliches Fondue geniessen.

Nebst dem Raclette bietet die Moosalp auch andere Spezialitäten wie Alpen-Sushi oder Tomahawk-Steak an.

Ort: Moosalpstrasse 357, 3923 Törbel

7 Restaurant Panorama, Bürchen VS

Beim auf 2000 m ü. M. gelegenen Bergrestaurant Panorama hat man einen wunderbaren Blick auf die Walliser und Berner Alpen. Im Winter verwandelt sich die Bergbeiz in eine Skihütte, die Walliser Spezialitäten anbietet.

Man erreicht das Restaurant per Sessel- und Skilift. Zuerst nimmt man den Sessellift Moosalp-Express zum «Chaltu Bodo» und dort steigt man auf den nächsten Lift um. Oben auf dem Berg zeigt ein Wegweiser, wie man zum Bergrestaurant gelangt.

Ort: Restaurant Panorama, 3935 Bürchen

8 Alprestaurant Sennästube, Flumserberg SG

Das Raclette in der Sennästube auf der Alp Tannenboden in Flumserberg ist im Sommer und im Winter beliebt. Im gemütlichen Restaurant hat man einen Blick in die Alpkäserei. Man geniesst die hausgemachten Käsemischungen und auserlesene Weine.

Das Restaurant eignet sich gut für Familien, die nach einem Spaziergang eine Pause einlegen möchte. Für die kleinen Gäste gibt es einen Spielplatz.

Ort: Alp Tannenbodenstrasse 4 · 8898 Flumserberg

9 Zürichseetaxi MS Rosa, Zürich ZH

Schon einmal Raclette auf einem Schiff auf dem Zürichsee gegessen? Im Winter werden auf der MS Rosa private Fahrten bis maximal zwölf Personen angeboten.

Im Raclette-Erlebnis inklusive sind eine einstündige Bootsrundfahrt mit Apéro-Fleischplatte, Raclette und Dessert. Für Buchungen muss man sich beim Seetaxi Zürichsee melden.

Ort: Utoquai 6, 8008 Zürich

Und jetzt sind wir gespannt, welche Orte des geschmolzenen Käse-Glücks euch 2025 am meisten begeistern!