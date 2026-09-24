Die Schwarzwäldertorte ist der beliebteste Geburtstagskuchen der Schweiz. Doch bei den Jungen liegt der Schoggikuchen vorn. Eine Umfrage zeigt, welche Kuchen die Generationen bevorzugen, wie treu wir unseren Lieblingstorten sind und wer sie eigentlich backt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwarzwäldertorte ist mit 20 Prozent der beliebteste Geburtstagskuchen in der Schweiz

Bei den 16- bis 25-Jährigen bevorzugen 26 Prozent Schoggikuchen

65 Prozent der Mütter backen den Kindergeburtstagskuchen selbst, Väter nur 19 Prozent

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Was gehört für dich zu einem richtigen Geburtstag? Für viele Schweizerinnen und Schweizer offenbar eine Torte. Und wenn sie sich für eine entscheiden müssen, fällt die Wahl am häufigsten auf einen Klassiker: Die Schwarzwäldertorte. Sie ist mit 20 Prozent tatsächlich der beliebteste Geburtstagskuchen der Schweiz.

Auf Platz zwei folgt der Schoggikuchen mit 14 Prozent. Dahinter wird es weniger eindeutig. 19 Prozent haben gar keinen bestimmten Favoriten. Für sie gilt beim Geburtstagskuchen offenbar vor allem: Hauptsache, er schmeckt. Das zeigt eine im Juni 2026 durchgeführte Umfrage von Betty Bossi in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Innofact. Befragt wurden 2000 Männer und Frauen zwischen 16 und 79 Jahren aus der Deutsch-, West- und italienischen Schweiz.

Die Schwarzwäldertorte liegt damit zwar klar vorne, ein Selbstläufer ist sie aber nicht. Die Umfrage zeigt: Gerade bei den jüngeren Generationen hat der Schoggikuchen die Nase vorn.

Junge Schweizer lieben Schoggikuchen

Bei den 16- bis 25-Jährigen ist der Schoggikuchen mit 26 Prozent sogar der beliebteste Geburtstagskuchen. Bei den über 65-Jährigen sieht das völlig anders aus: Nur 4 Prozent nennen ihn als ihren Favoriten.

Der Generationenunterschied zeigt sich auch daran, ob überhaupt eine Torte auf dem Tisch steht. 42 Prozent der über 65-Jährigen hatten beim letzten Geburtstag keinen Kuchen. Bei den Jüngeren waren es lediglich 15 Prozent.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ältere Menschen grundsätzlich keinen Kuchen mögen. Nur 5 Prozent der gesamten Befragten sagen, dass sie generell keinen Kuchen essen. Der Geburtstagskuchen scheint mit zunehmendem Alter einfach weniger selbstverständlich zum Fest zu gehören.

Jedes Jahr eine andere Torte

Auch bei der Frage, ob es immer derselbe Kuchen sein muss, zeigen sich unterschiedliche Gewohnheiten. Eine Mehrheit bleibt nicht dauerhaft bei ihrem Favoriten: 53 Prozent bekommen jedes Jahr eine andere Torte.

Nur 21 Prozent bleiben ihrem Lieblingskuchen treu. Besonders ausgeprägt ist die Kuchentradition bei den unter 25-Jährigen. Ganze 37 Prozent von ihnen essen an ihrem Geburtstag jedes Jahr denselben Kuchen.

Mit zunehmendem Alter scheint die Lust auf Abwechslung dann grösser zu werden. Oder vielleicht wird der Geburtstag irgendwann einfach weniger stark mit einer ganz bestimmten Torte verbunden?

Wer backt eigentlich den Geburtstagskuchen?

Interessant wird es, wenn man nicht nur fragt, welcher Kuchen auf dem Tisch steht, sondern auch, wer ihn zubereitet. Hier zeigt die Umfrage eine deutliche Rollenverteilung:

Bei 27 Prozent der Männer übernimmt die Partnerin das Backen des Geburtstagskuchens. Umgekehrt können sich nur 5 Prozent der Frauen über einen selbst gebackenen Kuchen ihres Partners freuen. Frauen bekommen ihren Kuchen dagegen häufiger von Freunden oder aus dem eigenen Umfeld: Bei 25 Prozent backt der Freundeskreis. 19 Prozent der Frauen backen ihren Geburtstagskuchen selbst.

Auch das Alter spielt eine Rolle. Bei rund 45 Prozent der 16- bis 25-Jährigen kommt der Kuchen von Freunden oder der Familie. Bei den 36- bis 45-Jährigen sind es nur noch 18 Prozent. Heisst: Je älter man wird, desto häufiger landet die Aufgabe des Backens offenbar beim Geburtstagskind selbst. Vor allem, wenn die Person weiblich ist.

Beim Kindergeburtstag wird häufiger selbst gebacken

Noch deutlicher wird der Unterschied beim Kindergeburtstag. Auf den Kuchen verzichten dort nur die wenigsten Eltern: Gerade nur einmal 2 Prozent sagen, dass es beim Geburtstag ihres Kindes keinen Kuchen gibt. 65 Prozent der Eltern backen die Geburtstagstorte dann auch gleich selbst. Ein Drittel kauft sie dagegen. Auch hier zeigt sich eine deutliche Rollenverteilung zwischen Müttern und Vätern: 65 Prozent der Mütter backen den Kindergeburtstagskuchen eigenhändig, bei den Vätern sind es nur 19 Prozent.

Regional gibt es ebenfalls grosse Unterschiede. In der Zentralschweiz backen 76 Prozent der Eltern die Torte selbst. Im Tessin wird dann weniger gebacken, hier sind es nur 33 Prozent der Eltern, die selber backen. Der Rest kauft die Torte oder den Kuchen lieber beim Bäcker oder im Supermarkt.

Für viele gehört Kuchen einfach dazu

Der Kuchen ist mehr als nur ein Dessert. Er gehört für viele offenbar fest zum Ritual Geburtstag. Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass sich die Vorstellungen mit dem Alter verändern: Junge Menschen hängen häufiger an ihrem festen Geburtstagskuchen, während bei älteren Menschen die Torte öfter ganz wegfällt.

Und trotzdem bleibt ein Klassiker unangefochten: Die Schwarzwäldertorte führt die Rangliste der beliebtesten Geburtstagskuchen mit 20 Prozent an.

Ob Schoggi, Schwarzwälder oder jedes Jahr etwas anderes: Beim Geburtstagskuchen scheint letztlich vor allem eines zu zählen: Dass er dem Geburtstagskind schmeckt.

So wurde die Umfrage durchgeführt

Betty Bossi hat die Umfrage im Juni 2026 gemeinsam mit Innofact durchgeführt. Befragt wurden 2000 Männer und Frauen zwischen 16 und 79 Jahren aus der Deutsch-, West- und italienischen Schweiz, die das Internet nutzen. Die Stichprobe wurde nach Kantonen stratifiziert und auf 24 Wirtschaftsregionen verteilt. Die Altersverteilung orientierte sich an der Schweizer Bevölkerungsstruktur. Insgesamt umfasste die Umfrage 33 Fragen in sechs Themenblöcken.Falls es dich nun gluschtet, eine solche Torte selber zuzubereiten, hier gehts zum leckeren Rezept von Betty Bossy.