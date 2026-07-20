Die französische Tarte Tatin kennt man meist als süsse Apfeltarte. Doch auch in der herzhaften Variante überzeugt sie: Mit karamellisierten Zwiebeln wird daraus ein aromatisches Gericht mit überraschender Tiefe. Ein Rezept, das die Zwiebel von ihrer elegantesten Seite zeigt.
Für den Mürbteig in einem Schüssel Mehl, Salz und Zucker mischen.
Für den Mürbteig in einer Schüssel Mehl, Salz und Zucker mischen.
Kalte Butter einarbeiten, bis eine feine, sandige Textur entsteht.
Eigelb zufügen und rasch zusammenfügen; nur wenn nötig minimal Wasser zugeben.
Nicht kneten — der Teig soll gerade so zusammenhalten.
Flach drücken, in Folie wickeln und mindestens 1 Stunde kühlen.
Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen.
Zucker mit 1 dl Wasser in einer Schwenkpfanne aus Stahl aufkochen.
Am Anfang mit hoher Hitze arbeiten, bis es anfängt zu blubbern.
Hitze reduzieren, Pfanne leicht anheben und kreisen lassen, damit der Zucker langsam und gleichmässig Farbe bekommt. Es ist nicht nötig, mit einem Löffel umzurühren, der verklebt nur.
Sobald der Zucker eine mittelbraune Haselnussfarbe hat, 5 dl heisses Wasser dazugiessen, Deckel drauf und Karamell vollständig auflösen lassen.
Die Butter einrühren, salzen und das Karamell ein sirupartig eindicken lassen.
Ein rundes 24er Kuchenblech mit Backpapier auslegen.
Das Karamell darauf verteilen und die Zwiebelscheiben darauf setzen.Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und das Kuchenblech damit abdecken, Rändereinfalten und gut andrücken.
Teig einstechen und Tarte backen, bis der Teig goldbraun gebacken ist (rund 20 Minuten)
Tarte stürzen und vor dem Anschneiden 5 Minuten ruhen lassen.