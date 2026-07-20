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Nicht nur mit Äpfeln Herzhafte Tarte Tatin mit Zwiebeln

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Claudio Del PrincipeKolumnist
Publiziert: vor 40 Minuten

Die französische Tarte Tatin kennt man meist als süsse Apfeltarte. Doch auch in der herzhaften Variante überzeugt sie: Mit karamellisierten Zwiebeln wird daraus ein aromatisches Gericht mit überraschender Tiefe. Ein Rezept, das die Zwiebel von ihrer elegantesten Seite zeigt.

Foto: IMAGO/Dreamstime
Zutaten
200 gWeissmehl
120 gkalte Butter, gewürfelt
1 Prise feines Salz
1 TLZucker
2Eigelb
1 - 2 ELkaltes Wasser nach Bedarf
1 bis 1,5 kgZwiebeln, in 2 cm breite Scheiben geschnitten
2 ELZucker
50 gkalte Butter
EtwasSalz
Zubereitung
Schritt 1/16

Für den Mürbteig in einem Schüssel Mehl, Salz und Zucker mischen.

Schritt 2/16

Für den Mürbteig in einer Schüssel Mehl, Salz und Zucker mischen.

Schritt 3/16

Kalte Butter einarbeiten, bis eine feine, sandige Textur entsteht.

Schritt 4/16

Eigelb zufügen und rasch zusammenfügen; nur wenn nötig minimal Wasser zugeben.

Schritt 5/16

Nicht kneten — der Teig soll gerade so zusammenhalten.

Schritt 6/16

Flach drücken, in Folie wickeln und mindestens 1 Stunde kühlen.

Schritt 7/16

Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen.

Schritt 8/16

Zucker mit 1 dl Wasser in einer Schwenkpfanne aus Stahl aufkochen.

Schritt 9/16

Am Anfang mit hoher Hitze arbeiten, bis es anfängt zu blubbern.

Schritt 10/16

Hitze reduzieren, Pfanne leicht anheben und kreisen lassen, damit der Zucker langsam und gleichmässig Farbe bekommt. Es ist nicht nötig, mit einem Löffel umzurühren, der verklebt nur.

Schritt 11/16

Sobald der Zucker eine mittelbraune Haselnussfarbe hat, 5 dl heisses Wasser dazugiessen, Deckel drauf und Karamell vollständig auflösen lassen.

Schritt 12/16

Die Butter einrühren, salzen und das Karamell ein sirupartig eindicken lassen.

Schritt 13/16

Ein rundes 24er Kuchenblech mit Backpapier auslegen.

Schritt 14/16

Das Karamell darauf verteilen und die Zwiebelscheiben darauf setzen.Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und das Kuchenblech damit abdecken, Rändereinfalten und gut andrücken.

Schritt 15/16

Teig einstechen und Tarte backen, bis der Teig goldbraun gebacken ist (rund 20 Minuten)

Schritt 16/16

Tarte stürzen und vor dem Anschneiden 5 Minuten ruhen lassen.

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