Die Caramel-Nuss-Torte aus dem Kochbuch «Al forno» von Claudio Del Principe nennt der Autor selbst eine «dekadente Nusstorte». Und das ist keineswegs übertrieben: Auf einen buttrigen Mürbteig mit feinem Mandelaroma folgt ein herrlich cremiges Salzcaramel, dazu kommen geröstete Walnüsse, edle Grand-Cru-Schokolade und zartbitteres Kakaopulver. Eine Torte, die so verführerisch ist, dass man ihr kaum widerstehen kann.