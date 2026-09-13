Die Caramel-Nuss-Torte aus dem Kochbuch «Al forno» von Claudio Del Principe nennt der Autor selbst eine «dekadente Nusstorte». Und das ist keineswegs übertrieben: Auf einen buttrigen Mürbteig mit feinem Mandelaroma folgt ein herrlich cremiges Salzcaramel, dazu kommen geröstete Walnüsse, edle Grand-Cru-Schokolade und zartbitteres Kakaopulver. Eine Torte, die so verführerisch ist, dass man ihr kaum widerstehen kann.
Walnüsse bei 160 Grad 8 bis 10 Minuten rösten, bis sie duften. Auskühlen lassen und grob hacken.
Mehl, Mandeln, Zucker, Salz, Ei und Butter zwischen den Händen verreiben, bis die Konsistenz an feuchten Sand erinnert. Rasch zu einem Teig formen und 30 Minuten kühl stellen.
Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Springform ausbuttern und bemehlen. Teig etwa 1 cm dick in die Form drücken, mit einer Gabel einstechen und 20 Minuten blind backen.
Zucker in einer Edelstahlpfanne haselnussbraun caramelisieren. Nicht rühren, nur die Pfanne schwenken. Vom Herd nehmen und den Rahm vorsichtig angiessen. Honig, Vanille und Fleur de Sel einrühren und etwa 10 Minuten köcheln, bis der Caramel eindickt. Kalte Butter stückchenweise einrühren.
Walnüsse auf dem Teig verteilen, Caramel darübergiessen und 20 Minuten backen.
Torte herausnehmen und die Schokolade direkt auf die noch heisse Oberfläche fein reiben. Auskühlen lassen, mit Kakaopulver bestäuben und in kleine Stücke schneiden.