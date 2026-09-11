Cremig oder fluffig? Schon die Temperatur der Pfanne entscheidet darüber, wie dein Rührei am Ende auf dem Teller landet. Wer ein besonders cremiges Ergebnis möchte, sollte einen überraschenden Trick ausprobieren: mit einer kalten Pfanne starten.

Die meisten machen Rührei falsch – dieser Trick macht es cremig

Die meisten machen Rührei falsch – dieser Trick macht es cremig

Blick Lifestyle

Beim Rührei scheint eigentlich nichts schiefgehen zu können: Eier verquirlen, in die Pfanne geben und umrühren. Trotzdem wird das Ergebnis manchmal trocken, fest oder sogar gummiartig. Der Grund kann die Temperatur sein.

Für cremiges Rührei: kalte Pfanne

Wer besonders cremiges und zartes Rührei möchte, kann die Eier direkt in eine kalte, leicht gefettete Pfanne geben. Erst danach wird die Hitze eingeschaltet. Die Eier werden bei niedriger bis mittlerer Temperatur langsam fest. Dabei sollte die Masse ständig oder zumindest regelmässig mit einem Pfannenwender bewegt werden. So entstehen kleine, weiche Stücke, statt dass die Eier zu einem festen Block werden. Entscheidend ist der richtige Zeitpunkt zum Herausnehmen: Das Rührei sollte noch leicht glänzen und nicht komplett durchgestockt sein. Auf dem Teller gart es durch die Restwärme noch kurz nach.

Heisse Pfanne für fluffiges Rührei

Soll das Frühstück dagegen schnell auf dem Tisch stehen und besonders luftig werden, ist eine vorgeheizte Pfanne die bessere Wahl. Dafür etwas Fett bei mittlerer Hitze erwärmen und die verquirlten Eier hineingeben. Die höhere Temperatur lässt die Eier schneller stocken. Durch regelmässiges Rühren entstehen grössere, lockere Stücke.

Allerdings ist hier etwas mehr Aufmerksamkeit gefragt: Wird die Pfanne zu heiss oder bleiben die Eier zu lange darauf, werden sie schnell trocken und fest.

Diese Fehler machen dein Rührei trocken

Nicht nur die Temperatur entscheidet über die Konsistenz. Auch bei der Zubereitung gibt es ein paar typische Stolperfallen.

Zu viel Milch: Ein kleiner Schuss kann das Rührei cremiger machen. Zu viel Flüssigkeit kann es dagegen wässrig werden lassen. Weniger ist hier mehr. Zu grosse Pfanne: In einer sehr grossen Pfanne verteilt sich die Eiermasse dünn und stockt dadurch besonders schnell. Eine kleinere Pfanne mit dickem Boden ist besser geeignet. Zu hohe Hitze: Wer es eilig hat, dreht gerne die Temperatur hoch. Genau das kann aber dazu führen, dass die Eier aussen bereits trocken sind, während im Inneren noch Flüssigkeit austritt. Zu spät vom Herd nehmen: Rührei gart auch nach dem Ausschalten der Herdplatte noch etwas weiter. Deshalb sollte es lieber etwas früher aus der Pfanne genommen werden.

Kalte oder heisse Pfanne?

Am Ende kommt es darauf an, welches Rührei du möchtest: Für eine besonders cremige Konsistenz lohnt sich der Start in der kalten Pfanne. Wer fluffige Eier bevorzugt und wenig Zeit hat, kann mit einer heissen Pfanne arbeiten. Der wichtigste Tipp bleibt aber derselbe: Rührei nicht zu lange und nicht zu heiss braten. Dann bleibt es schön zart und saftig.

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Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, der Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, das zur Ringier-Gruppe gehört.