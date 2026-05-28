Rührei wie im Restaurant? Der Geheimtrick liegt in einem Löffel Kartoffelstärke. Damit bleibt das Ei cremig, locker und trocknet nicht aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kartoffelstärke macht Rührei cremig und verhindert Trockenheit oder Gummi-Textur

Ein gestrichener Kaffeelöffel reicht für vier Eier im Rezept

Trick ideal für mehrere Personen, sorgt für länger cremige Konsistenz

Blick Lifestyle

Rührei gehört zu den Frühstücksklassikern schlechthin. Doch zwischen trocken und perfekt cremig liegen oft nur wenige Sekunden – und eine überraschende Zutat, die fast jeder zu Hause hat.

Kaum jemand würde auf die Idee kommen, sie mit Eiern zu kombinieren. Dabei sorgt schon ein kleiner Löffel dafür, dass das Rührei besonders locker und weich wird.

Das Geheimnis: Kartoffelstärke

Die ungewöhnliche Zutat ist Kartoffelstärke. Sie macht das Rührei nicht dicker, sondern hilft dabei, Flüssigkeit besser zu binden. Dadurch bleibt die Masse cremig, glatt und fluffig – statt trocken oder gummig. Wichtig ist allerdings die richtige Menge.

So gelingt das perfekte Rührei:

Für vier Eier reicht bereits 1 gestrichener Kaffeelöffel Kartoffelstärke. Dazu kommen Butter oder etwas Öl und Salz und Pfeffer, nach Geschmack

Eier mit der Kartoffelstärke gründlich verrühren.

Fett in der Pfanne erhitzen.

Eier bei niedriger bis mittlerer Hitze langsam stocken lassen.

Dabei ständig rühren.

Kurz vor Schluss würzen und die Pfanne vom Herd nehmen.

Die Restwärme sorgt dafür, dass das Rührei fertig gart, ohne auszutrocknen.

Warum der Trick so beliebt ist

Das Rührei bleibt länger cremig und klebt weniger an. Deshalb eignet sich der Trick auch gut, wenn man für mehrere Personen kocht. Serviert mit frischem Brot und Gemüse wird daraus ein einfaches Frühstück mit Restaurant-Gefühl. Denn manchmal machen winzige Änderungen den grössten Unterschied. Ein kleiner Löffel Kartoffelstärke kann aus gewöhnlichem Rührei überraschend luftige Frühstückseier machen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.