Kaffee gehört für Millionen Menschen zum Alltag. Doch wusstest du, dass Kaffeebohnen eigentlich Fruchtkerne sind, die erste Webcam wegen einer Kaffeekanne entstand und Kaffee einst als «Teufelsgetränk» galt? Fünf überraschende Fakten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kaffee ist weltweit eines der beliebtesten Getränke mit überraschenden Fakten

Die teuerste Kaffeesorte entsteht im Verdauungstrakt der Asiatischen Zibetkatze

Finnland führt mit dem höchsten Kaffeeverbrauch: 12 Kilogramm pro Kopf jährlich

Blick Lifestyle

Für viele Menschen beginnt der Tag erst mit der ersten Tasse Kaffee. Ob Espresso, Cappuccino oder klassischer Café crème – das koffeinhaltige Getränk gehört weltweit zu den beliebtesten Genussmitteln überhaupt.

Doch obwohl täglich Milliarden Tassen getrunken werden, gibt es über Kaffee einige überraschende Fakten, die selbst eingefleischte Fans nicht kennen.

1 Kaffeebohnen sind eigentlich gar keine Bohnen

Der Name führt in die Irre. Botanisch betrachtet handelt es sich bei Kaffeebohnen nicht um Bohnen, sondern um die Kerne einer Frucht.

Die Kaffeepflanze trägt rote Früchte, die sogenannten Kaffeekirschen. Im Inneren befinden sich meist zwei Samen – jene Kerne, die später geröstet und gemahlen werden und als Kaffeebohnen bekannt sind.





2 Die teuerste Kaffeesorte der Welt entsteht im Darm eines Tieres

Zu den exklusivsten Kaffeesorten zählt der sogenannte Kopi Luwak. Für ein Kilogramm werden teilweise mehrere Hundert Franken bezahlt.

Die Besonderheit: Die Bohnen passieren zuvor den Verdauungstrakt einer Schleichkatzenart, der Asiatischen Zibetkatze. Während dieses Prozesses verändern Enzyme die Zusammensetzung der Bohnen. Anschliessend werden sie gereinigt, geröstet und verkauft.

Allerdings steht die Produktion seit Jahren in der Kritik. Tierschützer bemängeln die Haltung vieler Tiere in speziellen Farmen.

3 Die grössten Kaffeetrinker leben nicht in Italien

Wer an Kaffee denkt, denkt oft an Italien. Tatsächlich liegen die grössten Kaffeekonsumenten aber deutlich weiter nördlich.

Spitzenreiter ist regelmässig Finnland. Dort trinken die Menschen pro Kopf mehr Kaffee als in jedem anderen Land der Welt. Experten vermuten, dass das kalte Klima und die langen Winter dabei eine wichtige Rolle spielen.

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4 Kaffee galt einst als «Teufelsgetränk»

Als Kaffee im 16. Jahrhundert nach Europa kam, begegneten viele Menschen dem Getränk mit Misstrauen. Einige Geistliche bezeichneten ihn sogar als «Getränk des Teufels».

Der Legende nach soll sich dies geändert haben, nachdem Papst Clemens VIII. Kaffee selbst probierte. Er war angeblich so begeistert, dass er das Getränk segnete. Ob die Geschichte exakt so passiert ist, lässt sich heute nicht mehr sicher belegen – sie gehört aber zu den bekanntesten Kaffee-Legenden überhaupt.

5 Die erste Webcam wurde wegen Kaffee erfunden

Kaum zu glauben, aber die erste Webcam der Welt hatte tatsächlich mit Kaffee zu tun.

An der University of Cambridge wollten Forscher Anfang der 1990er-Jahre wissen, ob die Kaffeekanne im Gemeinschaftsraum noch gefüllt war. Um unnötige Wege zu vermeiden, installierten sie eine Kamera, die regelmässig Bilder der Kanne auf die Computer im Gebäude übertrug.

Aus dieser simplen Idee entstand eine Technologie, die heute aus Videokonferenzen und Online-Meetings nicht mehr wegzudenken ist.

Mehr als nur ein Wachmacher

Kaffee ist also weit mehr als ein Getränk für den Start in den Tag. Hinter jeder Tasse steckt eine jahrhundertealte Geschichte voller kurioser Erfindungen, Legenden und überraschender Fakten.

Und spätestens seit der Webcam-Geschichte dürfte klar sein: Kaffee hat die Welt nicht nur wacher gemacht – er hat sie auch ein Stück weit verändert.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.