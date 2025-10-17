1/7
Avocado und Tomaten ergeben eine gesunde Füllung für Omelette.
Foto: Getty Images
Lara Zehnder
Am Wochenende wollen wir am liebsten ausschlafen und uns nicht lange mit kochen rumschlagen. Mit diesen drei Rezepten zaubert ihr ohne viel Aufwand und in nur kürzester Zeit schmackhafte Eierspeisen für ein gemütliches Frühstück.
1
Omelett mit Avocado und Tomaten
|
|Zutaten für 1 Portion
|1
|Avocado
|150 g
|Cherry Tomaten
|1 Bund
|Basilikum
|3
|Eier
|4 EL
|Milch
|½ EL
|Butter
|
|Salz
|
|Pfeffer
Zubereitung
- Avocado schälen und halbieren. Auslöffeln, den Inhalt in eine Schüssel geben und den Kern vorübergehend noch in der Masse lassen – so bleibt die Avocado grün.
- Tomaten waschen, vierteln und zur Avocado-Masse hinzugeben.
- Basilikum klein schneiden und ebenfalls zur Masse geben.
- Salz und Pfeffer zur Masse geben. Gut umrühren.
- Eier aufschlagen und mit Milch, Salz und Pfeffer verschlagen.
- Butter in Pfanne geben und anbräunen lassen.
- Eiermasse in die Pfanne geben und mit einem Pfannenwender verteilen. Omelett ruhen lassen und zwischendurch wenden.
- Omelett aus der Pfanne nehmen, Avocado-Füllung hineingeben und falten.
2
Omelett mit Käse
|
|Zutaten für 1 Portion
|20 g
|Butter
|30 g
|Bergkäse, gerieben
|3 EL
|Petersilie
|3
|Eier
|2 EL
|Milch
|
|Salz
|
|Pfeffer
Zubereitung
- Eier mit Milch, Petersilie, Salz und Pfeffer verrühren.
- Pfanne erhitzen und Butter darin schmelzen lassen.
- Ei-Mischung in Pfanne geben und umrühren.
- Bergkäse über Omelett geben. Danach ruhenlassen und Omelett zwischendurch wenden.
- Omelett aus der Pfanne nehmen, je nach belieben nochmals mit Käse bestreuen.
3
Omelett mit Spinat
|
|Zutaten für 1 Portion
|20 g
|Blattspinat
|3
|Eier
|1 Schuss
|Milch
|½ EL
|Sonnenblumenöl
|½
|Zwiebel, gehackt
|
|Salz
|
|Pfeffer
Zubereitung
- Gehackte Zwiebeln in erhitztem Sonnenblumenöl andünsten.
- Blattspinat dazugeben und anbraten, bis er sich zusammenzieht.
- Unterdessen Eier, Milch und Gewürze in eine Schüssel geben und verrühren.
- Ei-Masse in Pfanne geben und mit dem Blattspinat langsam anbraten. Omelett zwischendurch wenden.
- Omelett aus der Pfanne nehmen und je nach belieben nachwürzen.
