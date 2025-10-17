Das Eiergericht ist unter Brunchliebhabern ein Klassiker. So zaubert ihr ganz einfach und in nur wenigen Minuten ein köstliches Frühstück.

Köstliche Eierspeisen für den Sonntagsbrunch

Am Wochenende wollen wir am liebsten ausschlafen und uns nicht lange mit kochen rumschlagen. Mit diesen drei Rezepten zaubert ihr ohne viel Aufwand und in nur kürzester Zeit schmackhafte Eierspeisen für ein gemütliches Frühstück.

1 Omelett mit Avocado und Tomaten



Zutaten für 1 Portion 1 Avocado 150 g Cherry Tomaten 1 Bund Basilikum 3 Eier 4 EL Milch ½ EL Butter

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Avocado schälen und halbieren. Auslöffeln, den Inhalt in eine Schüssel geben und den Kern vorübergehend noch in der Masse lassen – so bleibt die Avocado grün. Tomaten waschen, vierteln und zur Avocado-Masse hinzugeben. Basilikum klein schneiden und ebenfalls zur Masse geben. Salz und Pfeffer zur Masse geben. Gut umrühren. Eier aufschlagen und mit Milch, Salz und Pfeffer verschlagen. Butter in Pfanne geben und anbräunen lassen. Eiermasse in die Pfanne geben und mit einem Pfannenwender verteilen. Omelett ruhen lassen und zwischendurch wenden. Omelett aus der Pfanne nehmen, Avocado-Füllung hineingeben und falten.

2 Omelett mit Käse



Zutaten für 1 Portion 20 g Butter 30 g Bergkäse, gerieben 3 EL Petersilie 3 Eier 2 EL Milch

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Eier mit Milch, Petersilie, Salz und Pfeffer verrühren. Pfanne erhitzen und Butter darin schmelzen lassen. Ei-Mischung in Pfanne geben und umrühren. Bergkäse über Omelett geben. Danach ruhenlassen und Omelett zwischendurch wenden. Omelett aus der Pfanne nehmen, je nach belieben nochmals mit Käse bestreuen.

3 Omelett mit Spinat



Zutaten für 1 Portion 20 g Blattspinat 3 Eier 1 Schuss Milch ½ EL Sonnenblumenöl ½ Zwiebel, gehackt

Salz

Pfeffer

Zubereitung