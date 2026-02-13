Welche Getränke gehören zur Luzerner Fasnacht? Wir zeigen dir die beliebtesten Drinks und erklären, was sie so besonders macht.

Adrenalin und Lebensfreude sorgen trotz eisiger Temperaturen für ausgelassene Stimmung, wenn die Fasnacht in Luzern beginnt. Jahr für Jahr verwandelt sich die Luzerner Altstadt in ein pulsierendes Festgelände mit farbenfrohen Kostümen, Masken und musikalischen Darbietungen. Nach den närrischen Tagen kehrt traditionell wieder Ruhe in die Zentralschweizer Stadt ein.

Ihre Wurzeln reichen bis ins Mittelalter zurück. Damals nutzte die christliche Tradition die bevorstehende Fastenzeit, um an das Leiden Jesu zu erinnern. Die Tage vor Beginn der Fastenzeit dienten gleichzeitig dazu, Vorräte an leicht verderblichen Lebensmitteln aufzubrauchen und noch einmal ausgiebig zu feiern.

Auch deutlich ältere Bräuche haben die Fasnacht geprägt: Das symbolische Vertreiben des Winters mit fantasievollen Masken und farbenprächtigen Kostümen geht auf keltische Traditionen zurück und ist bis heute ein zentraler Bestandteil des Brauchtums.

Alles zur Luzerner Fasnacht 2026 Bald herrscht in Luzern der Ausnahmezustand und es wird wieder anständig güüglet, gfiired, glached und gschränzt. An der Luzerner Fasnacht 2026 gibt es wieder das volle Programm.

Die Fasnacht in ihrer ursprünglichen Form zielte nicht auf den Konsum von Alkohol ab. Das gesellige Beisammensein, Tanzen und Lachen stehen klar im Vordergrund. Wer an der Fasnacht teilnimmt, kann dies deshalb ohne schlechtes Gewissen auch in trockenem Zustand tun. Für alle anderen haben wir einen Überblick der bekanntesten Fasnacht-Drinks zusammengestellt.

Tee-Schnaps

Kombinationen aus verschiedenen Tee- und Schnaps-Sorten werden an der Fasnacht immer beliebter und machen dem Kafi-Schnaps zunehmend Konkurrenz. Im Z'Graggen-Tee sorgt Lindenblütentee mit einem Schuss Lindenblütenschnaps für ein aromatisches Tee-Erlebnis, während der Güggelbrunz eine Mischung aus Pfefferminz-Tee und Zwetschgen-Schnaps ist. Holdrio besteht aus Hagebuttentee, Zucker und Zwetschgen-Schnaps.

Kafi-Schnaps

Wer in Luzern einen Kafi-Lutz bestellt, outet sich unweigerlich als Nicht-Luzerner. Gut zu wissen: In Luzern wird Kafi-Schnaps nach dem verwendeten Schnaps benannt, also zum Beispiel Kafi-Zwetschgen. Eine Ausnahme ist der Kafi-Huerenaff: Er besteht aus starkem Kaffee, einem kräftigen Schuss Apfel- oder Birnen-Schnaps und zwei Stück Zucker.

Tagessuppe

An der Luzerner Fasnacht ebenfalls verbreitet ist die Tagessuppe. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Gemüse- oder Rindsbouillon, sondern um Gin Tonic. Dieser schmeckt übrigens nicht an jedem Ort gleich, da jeweils verschiedene Arten von Gin und Tonics verwendet werden.

Bier

Obwohl Bier und Fasnacht nicht viel miteinander zu tun haben, ist das Hopfengetränk praktisch überall erhältlich und eignet sich als schnapsfreie Alternative für zwischendurch.

Wein

Wie Bier spielt auch Wein an der Luzerner Fasnacht eine Nebenrolle. Tagsüber oder beim Apéro ist Weisswein die bessere Wahl, da er im Gegensatz zu Rotwein weniger ermüdet. Beim Abendessen wird ein gutes Glas Rotwein aber gerne ausgeschenkt, um den ereignisreichen Tag gemütlich ausklingen zu lassen.