Um Punkt 5 Uhr ist in Luzern mit dem Urknall die Fasnacht eröffnet worden. Tausende Feiernde begrüssten am Schmutzigen Donnerstag die «schönsten Tage des Jahres».

Borat an der Fasnacht: «Es ist fantastisch» Rafael (23) aus Bern hat sich als Borat verkleidet. Der Fasnachts-Newbie ist begeistert. «Es ist fantastisch, was hier abgeht. Einzigartig!» Es habe bis jetzt keinen Moment gegeben, wo er etwas Negatives erlebt habe. «Alle stimmen sich positiv ein.» 0:52 Borat bei Luzerner Fasnacht: «Es ist fantastisch, was hier abgeht» «Unser Zmorge ist Bier» Warum schlafen? Seit 22 Uhr sind diese beiden Feierwütigen schon unterwegs. «Unser Zmorge ist Bier», sagt ein als American-Football-Spieler verkleideter junger Mann zu Blick. «Wir ziehen so lange durch, wie es geht», fügt sein Bekannter hinzu. «Ich bin das erste Mal an der Luzerner Fasnacht. Ich bin ein völliger Neuling», erklärt der Football-Mann. Sein Kumpel kommt aus Luzern und leitet ihn in den nächsten Tagen durch den Trubel. 1:12 Fasnächtler feiern: «Das Wetter ist scheisse und es ist schon jetzt geil» «Ich finde es hueregeil, dass es an einem Donnerstag um fünf Uhr morgens anfängt», erzählt der Berner weiter. «Der Urknall ist ein Muss», fügt sein Freund hinzu. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: «Das Wetter ist scheisse.» Knast-Outfits sind im Trend Gleich mehrere Gruppen junger Männer haben sich dieses Jahr für Knast-Outfits entscheiden. Da wären beispielsweise die Daltons aus dem Kanton Schwyz. Sie werden von Jason (22) begleitet, der als Comic-Held Lucky Luke ein Auge auf das Quartett hat. Eine Gruppe Luzerner trägt derweil knallorangene Knastanzüge. Teilweise haben sie sogar Ketten angelegt. Kaffee und Kuchen bastelten eine Woche lang an Kostümen Ist das schon das kreativeste Kostüm der Luzerner Fasnacht? Kaffee und Kuchen – und das schon am frühen Morgen – zumindest, was das Outfit angeht. Das Paar aus dem Oberaargau bastelte eine Woche lang an den Kostümen. «Wir sind jedes Jahr dabei», sagen sie mit Blick auf die Luzerner Fasnacht. Wer genau hinschaut, findet auf dem Foto im Hintergrund auch noch einen Astronauten und den Sensenmann. Chapeau für so viel Kreativität! Und dann wäre da noch das bunt-gefleckte Tier. Ist es eine Giraffe oder ein Löwe? Wir rätseln in der Redaktion. Livio und Mauro sind mitten in der Nacht aufgestanden Livio (24) und Mauro (23) sind heute um 2 Uhr aufgestanden. «Um 3.45 Uhr waren wir in der Stadt», erzählen sie. Livio will bis Dienstag durchziehen, Mauro geht morgen in die Ferien. «Aber ich geniesse es heute», fügt er an. Die Luzerner Fasnacht ist für das Duo «auf jeden Fall» die beste Fasnacht der Schweiz. 1:10 Durchfeiern bis am Dienstag: «Luzern hat die beste Fasnacht der Schweiz» Guggenkonzerte haben begonnen – Blick trifft Truppe aus St. Gallen Jetzt finden in der ganzen Stadt Guggenkonzerte statt. Unser Reporter Florin Schranz nimmt eine grosse Gruppe Blasmusiker auf, die dem Publikum mit ihrer Version von Beyoncés «Crazy in Love» einheizen. Bruder Fritschi wird unterdessen von der ausgelassenen Menge begrüsst. Social-Media-Kollegin Debora Baumann unterhält sich derweil mit einer vierköpfigen Gruppe «Athleten». Die Truppe bestehend aus einer Frau und drei Männern hat sich als jamaikanische Bob-Mannschaft verkleidet. Für die Luzerner Fasnacht sind sie extra aus St. Gallen angereist – inklusive Schlitten. «Wir nehmen uns eine Auszeit von Cortina», scherzen sie und beziehen sich dabei auf die Olympischen Winterspiele, die aktuell in Mailand und Cortina stattfinden. Auch die Imbissstände nehmen jetzt ihren Betrieb auf, um die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler optimal zu verpflegen. Unser Team vor Ort Für Blick berichtet Reporter Florin Schranz von der Fasnacht aus Luzern, unterstützt wird er dabei von den Social-Media-Kolleginnen Deborah Odermatt und Debora Baumann. Die Sause macht ihnen offensichtlich Spass. Die Lozärner Fasnacht ist eröffnet Die Fötzeli regnen und die Lozärner Fasnacht ist offiziell eröffnet. Funfact: Die Fötzel sind zerschnittene Telefonbücher. Während dem Fötzeliregen wirft die Familie traditionsgemäss Orangen in die Menge. Das erste Highlight der diesjährigen Fasnacht ist in trockenen Tüchern. Tausende feiern Urknall in der Altstadt Tausende Maskierte begrüssen am Schmutzigen Donnerstag an der Tagwache der Fritschizunft die für sie schönsten Tage des Jahres. Der Urknall startete planmässig um Punkt 5. Im Umzug durch die Stadt sind auch alte Uniformen zu sehen. Offizielle beginnt die Fasnacht wenn die Familie auf dem Podest ist und der Fötzeliregen losgeht. Es füllt sich beim Fritschibrunnen In der Altstadt füllt es sich langsam rund ums Podest, wo die Familie Fritschi bei Urknall auftritt. Ausserdem sieht es so aus, also ob es bald regnen könnte. Hoffentlich gibt uns Petrus noch ein paar Minuten. Weitere Einträge laden

Wer jetzt schon Fasnacht feierte, hatte Glück. Der Schmutzige Donnerstag in Luzern wird nass.

Während etwa der Karnevalsauftakt im Kanton Schwyz in der vergangenen Woche trocken blieb, müssen sich die Feiernden am Donnerstag ein Regencape über das Kostüm ziehen.

Fasnachtsoutfit sollte regen- und windbeständig sein

Ein Blick auf die Niederschlagsprognose zeigt: Praktisch von 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr ziehen Regenwolken über die Schweiz. Oder wie es der Meteorologe Klaus Marquardt gegenüber Blick ausdrückt: «Es regnet immer und immer wieder, am Nachmittag etwas mehr als am Vormittag.»

Ein Regenschirm ist also Pflicht. Immerhin: Bei Temperaturen von 5 bis 9 Grad bleibt die Bibber-Kälte – Sonntag ausgenommen – aus.

Dazu weht Wind. Laut dem Meteo-News-Experten sind in Luzern Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h möglich. Das Fasnachtsoutfit sollte also windbeständig sein.

Am Sonntag wird es zudem knackig kalt, dafür beruhigt sich die Wetterlage kurzzeitig. Bei –2 Grad müssen die Fasnächtler dann auch auf Glätte achten. Montag und Dienstag präsentiert sich das Wetter dann wieder nass und windig, bei um die fünf Grad. «Erst am Mittwoch gehen die Temperaturen hoch Richtung 10 Grad», sagt Marquardt.

Fötzeliregen und Orangenwerfen

Lässt man das Wetter aussen vor, hat die Luzerner Fasnacht einige Highlights zu bieten. Das fröhliche Treiben beginnt am Schmutzigen Donnerstag mit der Fritschi-Tagwache, dem traditionellen Morgenanlass.

Der Urknall, ein lauter, am Seebecken gezündeter Knall um 5 Uhr früh markiert den offiziellen Beginn der Luzerner Fasnacht. Anschliessend trommeln und musizieren erste Narren und Guggen, um den Morgen musikalisch zu eröffnen. Weitere Höhepunkte am Donnerstag sind der Fötzeliregen und das Orangenwerfen auf dem Kapellplatz.

Auf den Freitag folgt der «Rüüdig Samschtig», meist der intensivste Tag der Fasnacht. Den ganzen Tag über beleben Guggenmusiker und Zünfte die Stadt mit zahlreichen Auftritten in Gassen, auf Plätzen und in Beizen.

Das grösste Highlight bildet der grosse Umzug am Güdismontag, bei dem es oft auch satirisch-politisch wird. Tausende Zuschauer werden entlang der Umzugsroute erwartet. Der Dienstag markiert anschliessend den Schlusspunkt der diesjährigen Feierlichkeiten.

Whatsapp-Kanal informiert über Strassensperrungen

Für die Sicherheit von Zuschauern und Umzüglern ist gesorgt: Bilder eines Leserreporters zeigten Videokameras und Barrikaden.

Die Luzerner Polizei rät zur Anreise mit dem ÖV. In der Innenstadt werden viele Strassen für Autos gesperrt sein. Der Whatsapp-Kanal «Sicherheit Fasnacht Stadt Luzern» informiert während der «rüüdigen Tage» über Sperrungen und Umleitungen.

Wann wird in den anderen Kantonen gefeiert?

Auch in anderen Kantonen finden noch den ganzen Februar lang Fasnachtsfeierlichkeiten statt. Während im Solothurnischen, in St. Gallen und am Rabadan in Bellinzona TI zeitgleich mit den Luzernern gefeiert wird, gehen die Berner Fasnacht und der «Züri Carneval» erst Ende kommender Woche in die heisse Phase. Im Tessin dürfte es laut Marquardt trockener sein als nördlich der Alpen. «Die Kehrseite der Medaille: Dort weht starker bis stürmischer Nordwind», fügt er allerdings an.

Ende Monat steht mit der Basler Fasnacht dann noch die grösste Fasnacht der Schweiz auf dem Programm. Sie beginnt am Montag nach Aschermittwoch um 4 Uhr mit dem Morgestraich. Anschliessend befindet sich Basel drei Tage im Fasnachtsrausch.