Pfeifer, Tambouren, Larven und bissige Sujets: Die Basler Fasnacht lebt von ihren Cliquen. Jede hat ihre Fans, jede ihre Tradition. Doch welche ist wirklich die beste? Blick überlässt das dir und bittet zur grossen Abstimmung in den Kommentaren.

Darum gehts Die Basler Fasnacht 2026 beginnt mit den «drei scheenschte Dääg»

Cliquen begeistern mit Trommeln, Piccolos und satirischen Sujets zur Politik

Abstimmung läuft: Kommentiere deine Lieblingsclique, Ergebnis im Folgeartikel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Wenn in Basel die «drei scheenschte Dääg» beginnen, wird die Stadt zur Bühne – und die Cliquen sind die eindeutigen Stars: Trommeln hallen durch die Gassen, Piccolos pfeifen, und hinter jeder Larve stecken monatelange Arbeit, Herzblut und ein ganz eigener Stolz. Für viele Fasnächtler ist hier ganz klar: Die eigene Clique ist immer die beste!

Die Basler Fasnacht – viel mehr als nur Konfetti und Kostüme

Die Basler Fasnacht ist weit mehr als ein buntes Spektakel – sie ist ein Lebensgefühl. Seit Jahrhunderten werden ihre Traditionen mit grosser Sorgfalt gepflegt und von Generation zu Generation weitergegeben. Der Morgestraich bildet den feierlichen Auftakt, wenn um vier Uhr morgens die Lichter ausgehen und Trommeln und Piccolos die Stadt in eine andere Welt verwandeln. Laternen erzählen mit ihren kunstvollen Motiven vom Weltgeschehen, und die Cliquen setzen mit ihren Sujets satirische Pfeile in Richtung Politik, Gesellschaft und alles, was gerade aktuell ist.

Diese Mischung aus Brauchtum, Kreativität und kritischem Blick macht die Basler Fasnacht einzigartig – und tief in der Basler Identität verwurzelt. Von nah und fern reisen Touristen an, und waschechte Baslerinnen und Basler lassen es sich nicht nehmen, die Heimatstadt für diese verrückten Tage zu besuchen, auch wenn sie dafür jedes Jahr wertvolle Ferientage investieren müssen.

Die grosse Cliquen-Umfrage

Jetzt kommt der spannendste Teil: Jede Clique behauptet gerne, die beste zu sein. Wir wollen es nun ganz wissen, darum Hand aufs Herz:

Wer hat wirklich das Zeug dazu – die lautesten Trommeln, die perfektesten Piccolo-Melodien, die kreativste Idee oder die grösste Fasnachts-Seele? Welche der über 300 angemeldeten Cliquen, Wagencliquen, Kutschen und Guggenmusiken ist für euch die Allerbeste?

So funktioniert die Abstimmung:

Schreib den Namen deiner Lieblingsclique in die Kommentare – und wenn du magst, auch kurz, warum dies so ist.

1 Kommentar = 1 Clique.

Bitte ohne Beleidigungen, aber mit viel Stolz.

Und ja: Du darfst ruhig ein bisschen fanatisch sein und uns schreiben, warum du diese Clique als deinen Favoriten wählst.

Die Cliquen, die am häufigsten genannt werden, stellen wir in einem Folgeartikel vor. Also: Stimme ab – und lass uns gemeinsam herausfinden, welche Clique die Basler Fasnacht 2026 regiert.