1/32 Keine Panik: Der Wolf im Hintergrund ist angekettet. Und die Stadt ist sowieso nicht sein Jagdrevier. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Luzerner Fasnacht 2025 eröffnet mit «Urknall» und Bruder Fritschi

Konfetti, Guggenmusik und Alkohol prägen die Feierlichkeiten am Schmutzigen Donnerstag

Über 40 Wagen und Fasnachtstruppen ziehen beim Nachmittagsumzug durch Luzern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Valentin Köpfli Redaktor News

In aller Herrgottsfrühe ist am Donnerstag um Punkt 5 Uhr mit dem «Urknall» über dem Seebecken die Luzerner Fasnacht 2025 gestartet. Wem die morgendliche Müdigkeit noch anhaftete, war spätestens nach diesem «gewaltigen Chlapf» hellwach.

Frenetisch bejubelt legte Bruder Fritschi, Symbolfigur und Oberhaupt der Zunft zu Safran, mit dem Nauen (Schiff) samt Gefolge am Schweizerhofquai an. Das Blick-Team vor Ort sowie Abertausende Fasnächtlerinnen und Fasnächtler begrüssten daraufhin lautstark die «fünfte Jahreszeit» und damit die «schönsten Tage des Jahres».

«Holdrio» und «Kafi Schnaps» zum Frühstück

Nach dem «Fötzeliräge» in der Altstadt, einem Regen aus Millionen Papierschnitzeln aus alten Telefonbüchern, schränzten (musizierten) auf dem Kapellplatz zahlreiche «Guggenmusigen» dem Morgen entgegen. Die bunt oder archaisch verkleideten Menschen standen dicht gedrängt, tanzten, flirteten – und feierten gebührend den Start des grössten Zentralschweizer Kulturguts.

Wichtig: Immer schön hydriert bleiben. An der Luzerner Fasnacht wird zum Frühstück aber selten Kaffee oder Tee getrunken – «Holdrio» und «Kafi Schnaps» machen die Runde. Auch «Zigis» und Dosenbier erfreuen sich als Morgenschoppen grosser Beliebtheit.

«Guggenmusigen» ziehen durch Luzern

Der Fasnachtsauftakt vom Schmutzigen Donnerstag liegt jeweils in den Händen der Zunft zu Safran. Die seit 600 Jahren bestehende frühere Krämerzunft ist auch die Hüterin von Bruder Fritschi, der zum Auftakt der Fasnacht stets seinen prachtvollen blauweissen Staatsmantel trägt.

Der Umzug am Schmudo-Nachmittag ist dann auch nach ihm benannt. Mächtig dröhnten seit 14 Uhr die von den «Guugenmusigen» gespielten Gassenhauer und Rhythmen über das Luzerner Seebecken. 45 Wagen und Fasnachtstruppen ziehen von der Hofkirche über die Seebrücke bis zum Helvetiagärtli.

«Bis zu de Unterhose!»

Da darf auch Konfetti nicht fehlen. Nicht nur Kinder freuen sich über die bunten Schnipsel, auch älteren Semestern zaubern sie ein Lächeln ins Gesicht. «Hineabe! Die Konfetti münd abe! Bis zu de Underhose!», schreit Blick-Moderator Reto Scherrer schadenfroh, als Kollege Fabian in Konfetti gebadet wird. Wer schon mal in den Genuss eines Konfettibads gekommen ist, weiss ganz genau, was diese winzigen Papierschnipsel in den Unterhosen so alles anstellen.

Übrigens: Wer als Tourist an die Luzerner Fasnacht geht, wird nicht darum herumkommen, kurzfristig wenigstens ein Hütchen oder eine Maske aufzusetzen. Das ist in Luzern Ehrensache.