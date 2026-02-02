Am 2. Februar werden in ganz Frankreich Crêpes gebacken, um den «La Chandeleur»-Tag zu feiern. Alle lieben die heimischen Pfannkuchen, französischen Crêpes und Galettes oder amerikanischen Pancakes. Doch worin liegt eigentlich der Unterschied dieser Speisen?

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Der wichtigste Unterschied zwischen Omelette und den anderen Vertretern ist, dass Erstere ganz ohne Mehl auskommen und nur aus Eiern bestehen. Die Köstlichkeiten werden leicht schaumig geschlagen und nach Geschmack mit weiteren Zutaten – wie Pilzen oder Schinken – flach in der Pfanne ausgebacken.

Pfannkuchen ist hingegen der Sammelbegriff für einen in der Pfanne ausgebackenen Teig aus Eiern, Milch, Mehl und etwas Zucker oder Salz. Pfannkuchen gibt es sowohl als salzige sowie süsse Variante. Eierkuchen enthalten noch mehr Eier als Pfannkuchen. Die amerikanischen Pancakes haben zwar die gleichen Grundzutaten, unterscheiden sich jedoch in deren Menge. Pancaketeig enthält weniger Eier und Milch als Pfannkuchenteig und ist deshalb weitaus dickflüssiger. Dadurch behält er in der Pfanne besser seine Form und zerläuft weniger. Da dem Pancaketeig zusätzlich etwas Backpulver hinzugegeben wird, sind Pancakes kleiner und luftiger als Pfannkuchen und gehen mehr auf. Während die Oberfläche der Pancakes glatt ist, ist die der Pfannkuchen ungleichmässiger.

Von Palatschinken bis Blinis

Nicht nur hierzulande, sondern auf der ganzen Welt geniessen Eierkuchen grosse Beliebtheit.

Der Kaiserschmarrn ist ein Klassiker unter den österreichischen Mehlspeisen. Um einen sehr luftig-leichten Pfannkuchen zu erhalten, wird Eischnee unter den Grundteig gegeben oder etwas Mineralwasser hinzugefügt. In Stücke gerissen und karamellisiert wird er dann mit Apfelmus oder Zwetschgenkompott serviert.

Auch Palatschinken sind landesweit beliebt und werden in Österreich vorwiegend mit Quark oder einem süssen Brotaufstrich gefüllt und eingerollt. Im Gegensatz zu Pfannkuchen sind sie deutlich dünner, grösser und flacher und erinnern an Crêpes. Das liegt daran, dass der Teig zwar weniger Eier, aber mehr Milch enthält. Auch in Tschechien, Ungarn und der Slowakei ist die Nachspeise als Palatschinken bekannt.

Wie unterscheiden sich Crêpes und Galettes?

Der Teig von Palatschinken entspricht dem, der französischen Crêpes. Allerdings wird bei der Zubereitung der Crêpes nur so wenig Teig in die Pfanne gegeben, dass der Boden gerade so bedeckt ist. Besonders gut gelingt dies in einer grossen flachen Crêpepfanne. Crêpes werden sowohl herzhaft, als auch süss gefüllt. Im Gegensatz dazu werden bretonische Galettes vorwiegend deftig belegt. Der Hauptunterschied liegt jedoch darin, dass Galettes mit Buchweizenmehl zubereitet werden.

Hier ist Basis- Crêpes -Rezept

Zutaten für 4 Personen

Crêpes 200 g Weissmehl 2,5 dl Milch 1,5 dl Wasser 1 TL Salz 5 Eier 1/2 EL Zucker

Zubereitung Crêpes

Mehl in eine Schüssel sieben. Zu einem Kranz formen. Sämtliche Zutaten in die Mitte geben und zu einem Teig rühren. Crêpes-Masse für 60 Minuten kühl ziehen lassen. Jetzt Crêpes mit einer speziellen Pfanne mit wenig Butter backen. Die Crêpes selbst sollen hauchdünn gebacken werden. Dass der Teig davor ruhen muss, damit sich das Mehl im Milchwasser aufschliesst, ist das Geheimnis des Gelingens.

Noch mehr Pfannkuchen

Auch für die russischen Blinis wird traditionell Buchweizenmehl verwendet. Ausserdem wird etwas Hefe beigefügt, weshalb sie in der Pfanne aufgehen und fluffig werden. Klassisch werden sie klein ausgebacken und mit saurer Sahne sowie Kaviar angerichtet.

Ebenso klein wie die Blinis sind die niederländischen Poffertjes, deren Teig Backpulver oder Hefe hinzugefügt werden. Gebacken werden sie typischerweise in einer Poffertjespfanne mit runden Mulden, was für gleichmässige Mini-Pfannkuchen sorgt.