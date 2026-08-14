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Abkühlung für heisse Tage
4 ungewöhnliche Glace-Rezepte

Was wär der Sommer bloss ohne Glace? Hier kommen vier Glace-Rezepte für einen erfrischenden Genuss!
Publiziert: 16:10 Uhr
|
Aktualisiert: 16:18 Uhr
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Für alle, die ihr Dessert nicht allzu süss mögen, ist dieses Matcha-Glace-Rezept ideal.
Foto: Getty Images/Westend61
Sarah Riberzani

Die Temperaturen schiessen in die Höhe und damit auch die Lust nach Glace. Die meisten Menschen kaufen die süsse Erfrischung direkt im Supermarkt ein. Zu Recht, denn die fertigen Glacen aus dem Supermarkt schmecken schliesslich auch gut. Doch hast du dich schon daran gewagt, Glace selber zu machen? Vieles spricht dafür: Selbstgemachtes Eis ist unschlagbar im Geschmack, und du kannst es ganz nach deinem Belieben herstellen. Zur Inspiration haben wir vier aussergewöhnliche Rezepte für dich gesammelt.

1

Matcha-Glace

Für 6 Personen brauchst du:

  • 4 Eigelb

  • 2 TL Matcha-Pulver

  • 160 g Zucker

  • 2 dl Milch 

  • 3 dl Rahm 

So geht's:

  1. Eigelb mit Matcha-Pulver und Zucker in eine Schüssel geben und umrühren, bis die Masse schaumig wird.

  2. Milch und Rahm kurz erhitzen und während konstantem Rühren unter die Ei-Zucker-Mischung giessen.

  3. Die Masse zurück in die Pfanne geben, bei niedriger Hitze aufkochen und ständig rühren. Sobald die Masse bindet, vom Herd nehmen und durch ein Sieb in eine Schüssel geben.

  4. Schüssel in Eiswasser stellen und warten, bis die Glace kalt wird. Regelmässig umrühren.

  5. Glace in eine Eismaschine geben und gefrieren lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht wird. Ohne Eismaschine: In eine zugedeckte Schüssel füllen und etwa vier Stunden im Gefrierfach ruhen lassen. Jede Stunde einmal umrühren.

2

Cookie-Dough-Glace

Für 6 Personen brauchst du:

Für das Vanilleeis:

  • 100 g Zucker

  • 1 Vanilleschote

  • 1 Prise Salz

  • 4 dl Milch

  • 3 dl Sahne

Für den Keksteig:

  • 35 g weiche Butter

  • 20 g brauner Zucker

  • 1 Packung Vanillezucker

  • 1 Prise Salz

  • 60 g Mehl

  • 4 EL gehackte Zartbitter-Schokolade

  • 20 ml Milch

  • 20 g weisser Zucker

So geht's:

  1. Eigelb mit Zucker mischen und rühren, bis eine weisse Masse entsteht. Vanilleschote länglich aufschneiden und Mark auskratzen. Milch, Salz und Mark im Topf erhitzen.

  2. Eigelb und Zucker unter ständigem Rühren dazugeben, bevor die Vanillemilch anfängt zu kochen. Während des Aufkochens fleissig weiterrühren.

  3. Die Masse in eine Schüssel leeren und kalte Sahne dazugiessen. Alles verrühren und drei Stunden im Kühlschrank mit Frischhaltefolie bedeckt ruhen lassen.

  4. Zimmerwarme Butter mit weissem und braunem Zucker in eine Schüssel geben. Salz, Vanillezucker, Mehl und Milch dazugeben. Alles gut vermischen und 20 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

  5. Aus dem Teig kleine Kugeln formen und auf Backpapier auslegen. Zwei Stunden im Kühlschrank lagern.

  6. Vanilleglace in eine Eismaschine oder Schüssel geben und im Gefrierfach einfrieren. Falls keine Eismaschine verwendet wird, muss die Masse alle 20 Minuten umgerührt werden. Guetzliteig und Schokoladensplitter einrühren, sobald die Glace beginnt, fest zu werden.

3

Holunder-Buttermilch-Glace

Für 8 Personen brauchst du:

  • 2 Eigelb

  • 125 ml Zuckersirup

  • 125 ml Holunderbeersaft

  • 2 EL Zitronensaft

  • 250 ml Buttermilch

  • 200 ml Schlagsahne

So geht's:

  1. Eigelb und Zuckersirup zusammen vermischen. Anschliessend Zitronensaft und Holunderbeersaft dazugeben und verrühren. Erst dann wird die Buttermilch untergemischt.

  2. Eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen und anschliessend in der Eismaschine nach Anleitung verarbeiten, bis die Glace halb fest ist.

  3. Sahne dazugeben und rühren, bis eine feste Konsistenz entsteht. Nachdem die Glace dreieinhalb Stunden eingefriert wurde, ist es bereit zum Servieren.

4

Rosen-Glace

Für 8 Personen brauchst du:

  • 800 ml Sahne

  • 400 g Joghurt

  • 200 ml Wasser

  • 200 g Rohrzucker

  • 2 EL Rote-Bete-Saft

  • 2 Handvoll Bio-Rosenblütenblätter

So geht's:

  1. Wasser und Rohrzucker erhitzen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

  2. Rosenblätter, Rote-Bete-Saft und Zuckerwasser pürieren.

  3. Sahne aufschlagen. Joghurt und Rosenblütenpüree vorsichtig unterrühren.

  4. Masse in der Eismaschine 30 bis 50 Minuten gefrieren lassen. Ohne Eismaschine: In einer bedeckten Schüssel einfrieren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht wird. Alle 30 Minuten umrühren.

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