Eis im Gefrierfach ist nicht nur lästig, sondern kann auf ein Problem hinweisen. Wie du mit einfachen Tricks die Eisbildung verhindern kannst, und warum es wichtig ist, die Dichtungen und Belüftung zu überprüfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein vereister Tiefkühler kann auf technische Probleme oder falsche Handhabung hinweisen

Hauptursachen: undichte Türdichtungen, überfüllte Fächer, verstopfter Wasserablauf

Regelmässige Wartung reduziert Eisbildung und senkt Stromkosten langfristig um bis zu 30 %

Pauline Bouillon

Ein ständig vereister Tiefkühler ist nicht nur lästig, sondern auch ein Zeichen dafür, dass das Gerät möglicherweise nicht optimal funktioniert. Oftmals ist warme und feuchte Luft, die ins Innere des Tiefkühlers gelangt, der Grund dafür, dass sich Eis bildet. Wenn warme Luft auf die kalte Innenfläche trifft, kondensiert die Feuchtigkeit und gefriert, wodurch mit der Zeit dicke Eisschichten entstehen.

1 Überprüfe zuerst die Gefrierschranktür

Ein häufiger Grund dafür ist eine nicht richtig schliessende Tür oder eine beschädigte Gummidichtung. Diese kann den Austausch von warmer und kalter Luft begünstigen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Tür immer vollständig geschlossen ist und die Dichtung sauber und intakt bleibt.

2 Tiefkühler darf nicht überfüllt sein

Ein weiteres Problem kann ein überfüllter Tiefkühler sein. Wenn Lebensmittel zu eng gestapelt werden oder die Lüftungsschlitze blockieren, kann die kalte Luft nicht richtig zirkulieren. Dies führt dazu, dass sich in bestimmten Bereichen des Geräts mehr Eis bildet. Regelmässiges Aussortieren und eine durchdachte Anordnung der Lebensmittel schaffen hier Abhilfe.

3 Wasserablauf auf Verstopfungen prüfen

Bei einigen Modellen kann ein verstopfter Wasserablauf während des automatischen Abtauens die Ursache für Eisbildung sein. Wenn der Ablauf durch Eis oder Essensreste blockiert ist, kann Wasser auf dem Boden des Tiefkühlers stehenbleiben und erneut gefrieren. Nutzer sollten in diesem Fall das Gerät vom Strom trennen, die Lebensmittel entfernen und den Ablauf gemäss der Herstelleranleitung reinigen.

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4 Abtausystem kann defekt sein

Sollte das Problem auch nach der Durchführung dieser Schritte weiterhin bestehen, könnte ein defektes automatisches Abtausystem oder ein anderer technischer Fehler die Ursache sein. In solchen Fällen wird empfohlen, den Service zu kontaktieren, anstatt das Problem durch häufiges Abtauen vorübergehend zu lösen.

Eine nicht behobene Eisbildung im Tiefkühler kann nicht nur den Stauraum begrenzen, sondern auch die Effizienz des Geräts beeinträchtigen und die Stromkosten erhöhen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.