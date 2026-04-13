Feng Shui ist eine über 3000 Jahre alte chinesische Lehre, die zeigt, wie du Räume so gestalten kannst, dass Energie, sogenannte «Chi», frei fliesst. Wir verraten dir, welche Gegenstände in deiner Küche schlechte Energie blockieren und Chaos bringen.

Blick Lifestyle

Richtig platzierte Möbel, Geräte und Dekoration können dein Zuhause harmonischer und energiegeladener wirken lassen – besonders in der Küche. Sie ist nicht nur der Ort, an dem Essen, Familie und Geselligkeit zusammenkommen, sondern auch ein Raum, in dem du dich oft und zu jeder Tageszeit aufhältst. Deshalb ist hier ein hoher Wohlfühlfaktor besonders wichtig. Probier doch mal diese einfachen Tipps aus:

Messer richtig verstauen

Scharfe Messer, die offen auf der Arbeitsplatte liegen, «schneiden» symbolisch den Raum. Sie wirken aggressiv und können Spannungen zwischen den Menschen im Haushalt verstärken. Legst du sie stattdessen in eine Schublade, sorgst du für ein harmonischeres Umfeld und reduzierst gleichzeitig optisches Chaos.

Keine überfüllten Regale

Gegenstände, die oben auf Schränken liegen, stören dich unterbewusst und blockieren den Energiefluss. Sie sammeln Staub und Schmutz, und wenn sie nicht griffbereit sind, vergisst du sie schnell – sie werden überflüssig. Auch ein überfüllter Arbeitsbereich stört die gute Energie. Geräte oder Hilfsmittel, die du täglich nicht nutzt, lenken ab und lassen die Küche unordentlich wirken.

Räume also Schränke sinnvoll ein und halte die Arbeitsfläche möglichst frei. So macht Kochen mehr Spass und der Raum wirkt leicht und offen.

Beschädigtes Geschirr ersetzen

Risse in Gläsern, Teller oder anderes kaputtes Geschirr solltest du durch neue Teile ersetzen. Das fördert die positive Energie in deiner Küche, symbolisiert Fortschritt und sorgt dafür, dass der Raum aufgeräumter wirkt.

Keine abgestorbenen Pflanzen

Trockene oder abgestorbene Pflanzen symbolisieren Stagnation, Verfall und Tod. Gleiches gilt für Kakteen oder andere Pflanzen mit Dornen – sie stören die Harmonie und erzeugen Spannung. Besser geeignet sind frische Kräuter oder kleine grüne Pflanzen, die Energie und Frische in die Küche bringen.

Abgelaufene Lebensmittel regelmässig aussortieren

Vergessene oder abgelaufene Lebensmittel in Schränken oder Kühlschrank blockieren neue Energie. Kontrolliere regelmässig das Ablaufdatum und entsorge alte Vorräte. So unterstützt du den Eindruck von Fülle und hast gleichzeitig ein besseres Gefühl für deine Haushaltsführung. Eine frische, saubere Küche motiviert dich ausserdem, gesunde Mahlzeiten zuzubereiten.

Müll nicht überfüllen

Übervolle Mülleimer stören den Wohlfühleffekt in deiner Küche, wirken unterbewusst belastend und können an unerledigte Aufgaben erinnern. Deshalb solltest du den Müll regelmässig rausbringen und den Bereich sauber halten. Idealerweise versteckst du den Mülleimer in einem Schrank, so dass er nicht sofort ins Auge fällt. Sonst erzeugt schon ein kurzer Blick auf ihn unbewusst Stress.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Doma.sk, der slowakischen Online-Plattform für Lifestyle, Wohnen, Familie und Gesundheit, welche zu Ringier gehört.