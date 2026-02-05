Darum solltest du einen Schwamm im Gefrierschrank lagern

Ein einfacher Küchenschwamm solls regeln. Mit einem simplen Trick wird überschüssige Feuchtigkeit gebunden und die Eisbildung verlangsamt. Das spart Energie und reduziert das lästige Abtauen.

Darum gehts Ein Küchenschwamm im Gefrierfach reduziert Eisbildung und erleichtert Abtauen

Schwamm absorbiert Feuchtigkeit dank poröser Struktur, hält Luft trockener

Regelmässiger Austausch nötig, bei mehreren Schubladen je ein Schwamm

Blick Newsdesk

Für beinahe alles im Haushalt gibt es mittlerweile Tricks und Kniffe. Sogenannte «Lifehacks», die irgendwann jemand mal herausgefunden und weitergegeben hat.

So erstaunt es wenig, dass auch ein ganz normaler Küchenschwamm plötzlich zum Star wird. Und zwar im Gefrierfach, wo sich mit der Zeit Eis bildet.

Kondenswasser wird zu Eis

Der Grund für die lästige Eisbildung im Gefrierschrank ist überschüssige Feuchtigkeit. Diese entsteht durch Temperaturschwankungen, häufiges Öffnen der Tür oder unverpackte Lebensmittel. Mit der Zeit friert das Kondenswasser zu Eis, was die Effizienz des Geräts senkt und den Energieverbrauch erhöht.

Dann müsste eigentlich abgetaut werden. Das dauert, ist lästig und gibt im dümmsten Fall eine Sauerei. Mit dem Schwamm-Trick soll genau das reduziert werden. Der Schwamm wird demnach einfach in den Tiefkühler gelegt – fertig. Dank seiner porösen Struktur nimmt der trockene Schwamm die überschüssige Feuchtigkeit auf und die Luft im Inneren bleibt trockener.

Schwamm muss trocken sein

Das bedeutet weniger Arbeit und eine längere Zeit, bis man sich wieder ans Abtauen machen muss. Den Schwamm sollte man regelmässig kontrollieren. Ist er nass, muss er ausgetauscht oder wenigstens gut getrocknet werden.

Wenn man einen Gefrierschrank mit mehreren Schubladen hat, sollte man in jede Schublade einen legen, um den gewünschten Effekt zu erzielen, heisst es.

Hast du auch einen Trick für den Haushalt, der dir das Leben einfacher macht? Verrate ihn uns unter: redaktion@blick.ch oder via Whatsapp: 079 813 80 41

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs