Jeans sind unsere verlässlichste Konstante im Kleiderschrank und bekommen jetzt ein sommerliches Update.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Diese Saison dominieren Tapered, Wide Leg und Bootcut Jeans im Sommer.

Leichte Stoffe und helle Töne machen die Jeans hitzewellentauglich.

Drei Modelle bieten perfekten Sommer-Look: Tapered, Wide Leg, Bootcut.

Vanessa Jansen

Statt dicker Stoffe und dunkler Töne setzen wir auf leichte Materialien, helle Waschungen und entspannte Schnitte, die auch bei 30 Grad nicht einengen.

Drei Modelle haben in dieser Saison klar die Nase vorn:

Die Tapered Jeans

Die Tapered Jeans bringt ein bisschen 80s-Flair in heisse Tage. Sie umspielt die Hüfte mit einem etwas weiteren Schnitt, läuft zum Knöchel hin schmaler zu und sitzt hoch in der Taille – das zaubert eine markante Sanduhr-Silhouette. In sommerlichen Light-Wash-Tönen oder in cremigem Off-White wirkt sie besonders frisch und lässt sich perfekt zu cropped Tops, luftigen Hemden und Sandalen kombinieren.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Die Wide Leg Jeans

Die Wide Leg Jeans bleibt auch im Sommer unser Coolness-Garant. Ihr weiter, gerader Schnitt, der gern bis zum Bauchnabel reicht, formt eine schmale Taille und wirkt gleichzeitig entspannt und lässig. Aus leichterem Denim oder Leinen-Mix fällt sie schön weich und macht jede Hitzewelle mit – ob mit Tanktop und Birkenstocks in der Stadt oder mit Bikini-Top und Hemd am Strand.

Die Bootcut Jeans (Sommer-Schlaghose)

Die Bootcut Jeans – die moderne Schlaghose – feiert ihren Auftritt jetzt in sommerlicher Version. Oben sitzt sie figurbetont und betont Po und Hüfte, ab dem Knie wird sie sanft weiter. In hellblauem Denim oder in Pastell-Tönen sieht sie zu Sandaletten, Espadrilles oder Western-Boots in leichter Ausführung besonders lässig aus. Wer es eleganter mag, trägt sie mit Mules und einem Seidentop – fertig ist der abendtaugliche Sommer-Look.



