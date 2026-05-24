Damit wir möglichst lange Freude an unseren Büstenhaltern haben, müssen wir mit ihnen schonend umgehen. Neben der richtigen Pflege ist nämlich auch das Lagern der Mimosen die halbe Miete. Wir verraten euch, welche Aufbewahrungsfehler ihnen schaden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Richtige BH-Aufbewahrung verhindert Schäden und verlängert die Lebensdauer des Modells

Wichtig: Verschluss schliessen, Cups nicht ineinander stülpen, Schubladen bevorzugen

Holzkisten mit Tuch auslegen, um Feuchtigkeit und Beschädigungen zu vermeiden

Vanessa Kim

Hand aufs Herz: Wer zieht den BH auch nach einem langen Arbeitstag direkt aus und schleudert ihn in die hinterste Ecke? Na ja, so dramatisch ist es dann doch nicht. Allerdings gibt es nichts Schöneres, als das einengende Ding am Abend so rasch wie möglich loszuwerden. Doch so sehr wir das gute Stück hassen, so sehr wissen wir auch seine Dienste zu schätzen und müssen besonders einem gut sitzenden Modell Sorge tragen. Denn Büstenhalter sind kleine Sensibelchen, die schnell aus der Form geraten. Damit die Suche nach einem gut sitzenden Modell – das genauso schwer zu finden ist, wie eine schmeichelnde Jeans – nicht wieder von vorne losgeht, müssen wir einfach gewisse Dinge beim Aufbewahren beachten.

Wie’s geht

Im Gegensatz zu unseren Unterhosen benötigen BHs Platz – viel Platz. Auf diese Weise wird vermieden, dass Knicke im Material entstehen und sie vorzeitig unförmig werden.

Wer ein ganzes Schubladenfach zur Verfügung hat, sollte Büstenhalter nebeneinander auslegen, damit sie nicht zerdrückt werden. Alternativ lassen sie sich auch möglichst locker aufeinanderlegen. Bei Platzmangel kann der Mittelsteg zur Not auch überkreuzt werden. Allerdings sollte man dabei die Cups auf keinen Fall ineinander stülpen, damit die Schalen nicht ihre Form verlieren und der Steg nicht kaputtgeht.

Ganz wichtig: Beim Aufbewahren müssen wir IMMER den Verschluss schliessen. Auf diese Weise können sich die Haken nicht verfangen und womöglich Löcher in andere Kleidungsstücke reissen.

Nicht nur enge Platzverhältnisse, sondern auch Feuchtigkeit machen ihnen zu schaffen. Wer BHs nicht in einer Schublade, sondern in einer separaten Box im Kleiderschrank aufbewahrt, sollte statt einer Plastik- eine Holzkiste verwenden, damit genügend Luft an die Büstenhalter kommt. Falls der Holzbehälter zu Splittern neigt, ist es ratsam, ihn mit einem Tuch oder Foulard auszulegen.

Noch ein allgemeiner Tipp zum Schluss: Wer einen BH nur ganz kurz trägt und ihn nicht gleich wieder waschen will, sollte ihn zwischenzeitlich nicht zu den sauberen BHs in die Schublade legen, sondern über Nacht an einen Kleiderbügel oder über eine Stuhllehne legen und «auslüften» lassen. Ansonsten kann sich Schweiss oder allfälliger Schmutz im Stoff festsetzen und beim nächsten Tragen zu Hautirritationen führen. Vom Gestank in der Schublade ganz zu schweigen ...

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!