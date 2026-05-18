Herrenlose Pferdekutsche kracht mitten in Härkingen in Baum

Zwei Pferde sorgten in Härkingen für Chaos: Am Sonntagnachmittag zogen sie eine herrenlose Kutsche quer durchs Dorf, nachdem der Kutscher vom Bock stürzte. Die wilde Fahrt endete an einem Baum.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Pferde ziehen herrenlose Kutsche durch Härkingen am Sonntag Nachmittag

Kutscher stürzt vom Bock, Pferde setzen ihren Weg unbeirrt fort

Mehrere Strassen beschädigt, keine Verletzten oder Schäden an den Tieren

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Zwei Pferde waren am Sonntagnachmittag in Härkingen plötzlich ohne Kutscher unterwegs – und sorgten damit für einen ungewöhnlichen Zwischenfall mitten im Dorf. Die Tiere zogen eine herrenlose Kutsche quer durch mehrere Strassen, ehe die Fahrt abrupt an einem Baum endete.

Kutscher stürzt vom Bock – Pferde ziehen alleine weiter

Der Vorfall ereignete sich Sonntag Nachmittag südlich von Härkingen. Ein Mann war mit einer von zwei Pferden gezogenen Kutsche unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen vom Kutschbock fiel, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt.

Die beiden Pferde setzten ihr Reise jedoch unbeirrt fort – mitsamt der Kutsche. Die aussergewöhnliche Fahrt führte über die Härkingerstrasse, durchs Usserdorf und weiter über die Fulenbacherstrasse bis zum Kreisverkehr Mitte Härkingen.

«Freie Fahrt» endet am Baum

Am Kreisverkehr war dann Schluss mit der unfreiwilligen Spritztour. Die Kutsche prallte gegen einen Baum. Erst danach konnten die beiden Pferde eingefangen werden.

Weder der gestürzte Kutscher noch andere Personen oder die Tiere selbst wurden verletzt. Entlang der «Fluchtstrecke» wurden aber mehrere Beschädigungen an diversen Gegenständen und Objekten festgestellt.