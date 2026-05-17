In Oberlienz, Tirol, endete eine Wanderung am Sonntag tragisch: Eine Kuhherde griff ein Ehepaar an. Eine 67-Jährige starb, ihr Mann wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Janine Enderli Redaktorin News

In Oberlienz im Osten des österreichischen Bundeslandes Tirol kam es am Sonntag zu einem Drama. Eine Kuhherde attackierte plötzlich ein österreichisches Ehepaar. Eine 67-Jährige starb.

Laut der Polizei befanden sich auf dem Weidegebiet zum Zeitpunkt der Tragödie rund 50 Kühe, die verschiedenen Landwirten gehören. Die gesamte Herde ging aus noch ungeklärten Gründen plötzlich auf die Wanderer los.

Kühe liessen nicht mehr ab

Die 67-Jährige und ihr Ehemann hatten keine Chance mehr, sich in Sicherheit zu bringen. Die Tiere liessen nicht von den beiden ab. Die Frau erlitt durch die Tritte und Stösse der Herde derart schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Ihr 65-jähriger Ehemann erlitt schwere Verletzungen.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.