Seit Tagen fehlt jegliches Lebenszeichen von Buckelwal Timmy. Es ist zu befürchten, dass der Wal tot ist. Oder etwa doch nicht? Vor Dänemarks Küste soll nämlich ein Wal gesichtet worden sein

Angela Rosser Journalistin News

Diese Nachricht lässt wohl den Puls all jener höher schlagen, die den Kampf um das Leben des gestrandeten Buckelwals in der Ostsee Tag für Tag mitverfolgt haben. Vor der Küste Dänemarks wurde ein Wal gesichtet, wie mehrere Medien berichten. Ob es Sorgenkind Timmy ist, darüber wird aktuell noch spekuliert, schreibt «Bild».

Der Wal wurde aber, wie der dänische TV-Sender TV2 berichtet, nicht nur einfach schwimmend im Meer gesichtet – der Wal sei bei der Insel Anholt gestrandet.

Experte tippt auf Buckelwal

Dass es sich bei dem Teir um einen Buckelwal handelt könnte, sagt Morten Abildstrøm, ein Aufseher der dänischen Naturschutzbehörde. «Es ist ziemlich gross. Wenn man es mit einem Fernglas betrachtet, kann man erkennen, dass das Tier 10 bis 15 Meter gross ist», sagt er. Laut Abildstrøm befindet sich der Wal etwa 75 Meter vom Ufer entfernt.

Auf Facebook werden auch bereits Bilder geteilt, die den gestrandeten Wal zeigen sollen. Was auffällt, das Tier soll keine gute Haut haben – so wie es auch bei Timmy der Fall war.

Einige der Bewohner der dänischen Insel Anholt gehen auch bereits davon aus, dass das Tier tot ist. Bestätigt ist aber noch gar nichts..

Kein Lebenszeichen von Timmy

Der Buckelwal der zig Mal in deutschen Buchten strandete, wurde kurz vor seiner Freilassung mit einem GPS-Tracker versehen. Nur sendet dieser Tracker nun schon seit längerem nicht mehr. Das deutsche Meeresmuseum war sich daher sicher: Das Tier ist tot.

«Da sich der Wal in einem extrem geschwächten Zustand befand und nach früheren Rettungsversuchen innerhalb kurzer Zeit immer wieder strandete, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass er nicht genug Kraft besass, um längerfristig im tiefen Wasser zu schwimmen, und nicht mehr lebt», hiess es vor einigen Tagen in einer entsprechenden Medienmitteilung.

Bei dem Tracker soll es sich aber um ein Exemplar, das noch gar nicht richtig getestet wurde. Es könnte also sein, dass es doch Timmy ist, der sich vor der dänischen Küste hat blicken lassen.

+++Update folgt+++