Krimi um Timmy: Rettung geht weiter

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Es war ein Herzschlag-Finale! Am Dienstag blieb vor der Ostsee-Insel Poel fast kein Auge trocken. Wal Timmy konnte nach 30 Tagen endlich in eine Barge verladen werden, die ihn zurück in seine Heimat bringen soll. Seit den Abendstunden tuckert er Richtung offenes Meer. Inzwischen befindet sich der Wal schon fast in dänischen Gewässern.

Ob das Happy End weitergeht, werden wir heute sehen. Derzeit läuft alles nach Plan. Die Fortuna B. hält stets Kurs und wurde durch keine unerwarteten Ereignisse aufgehalten.

3:03 Jetzt gehts ins offene Meer: Hier holt der Schlepper Timmy ab

Ob Timmy überleben wird, ist nach wie vor ungewiss. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Tier bereits vor seiner Strandung wiederholt flache Gewässer angesteuert hatte. Die Vermutung der Tierärzte: Der Wal suchte Ruhe. Experten der internationalen Walfangkommission (IWC) glauben, dass der Wal in tiefem Wasser kaum überleben dürfte.

Neben dem eigentlichen Rettungsversuch haben auch Nebengeräusche immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Verschiedene Walretter kriegten sich in die Haare, weil sie sich über die Rettungsmassnahmen uneins waren.

Auch eine Schweizerin legte einen Vorschlag vor und stellte gar einen Eilantrag beim zuständigen Ministerium. Nathalie von Arx (39) aus Chur arbeitete ein Konzept aus, wonach eine Blache unter den Wal gezogen werden soll. Diese hätte als flächige Trage dienen sollen. Mehr zu der Idee findest du hier.