Am Dienstagmorgen startet die entscheidende Rettungsaktion für Buckelwal Timmy. Über eine 100 Meter lange Rinne soll er in ein Stahlbecken schwimmen und in den Atlantik zurückkehren. Der Gesundheitszustand des Tiers bleibt kritisch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Buckelwal Timmy soll am Dienstag um 7 Uhr gerettet werden

Kritischer Moment: Gurtanlegen entscheidet über Erfolg der Rettung

Seit 28 Tagen gestrandet, DLRG plant Abreise am Mittwoch War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Timmy ist wach und bewegt sich Die Retter befinden sich noch im Hafen. Timmy zeigt bereits Lebenszeichen. Er macht ruckartige Bewegungen und stösst kleinere Wasserfontänen aus. Verzögert sich der Start? Noch liegt Timmy alleine in der Bucht vor der Insel Poel. Von den Rettern ist nichts zu sehen. Rettungsaktion um 7 Uhr gestartet Die Schute mit Stahlbecken, Timmys Rettungsboot, hat in Wismar (D) angelegt. Die entscheidenden Vorbereitungen für die Rettungsaktion des Buckelwals sind getroffen. Um 7 Uhr sollte es mit der Bergung offiziell losgehen. Noch ist von den Rettern nichts zu sehen. Ende des Livetickers

Der Dienstag soll für Timmy ein Schicksalstag werden. Um 7 Uhr morgens soll seine Reise zurück in den Atlantik starten.

Über eine mehr als 100 Meter lange Rinne soll Timmy sein Rettungsboot erreichen. Eine Schute mit einem abgesenkten Stahlbecken soll ihn zurück in die Freiheit führen – so zumindest der Plan der Walretter. Sie wollen Timmy einen breiten, flexiblen Gurt um die Brust spannen und ihn dann kontrolliert vorwärts in das Stahlbecken ziehen, wie die «Bild» berichtet.

Dabei soll er nicht über den Sand geschleift, sondern schwimmend in der für ihn gebuddelten Rinne transportiert werden.

Grosser Zeitdruck

Das Anlegen dieses Gurtes wird wohl der kritischste Augenblick der Rettungsaktion. Sollte sich der Buckelwal zu stark wehren, müssen sich seine Retter mächtig anstrengen.

Sie stehen ausserdem mittlerweile unter enormem Zeitdruck. Der Gesundheitszustand des Wales schwankte in den letzten Tagen drastisch. Er habe deutlich Gewicht verloren, werde aber weiterhin als transportfähig eingestuft. So schätzte eine Tierärztin der Rettungstruppe die Situation am Montag ein.

DLRG reist am Mittwoch ab

Sollte der Versuch scheitern, ist noch offen, wie es mit Timmy weitergeht. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG will am Mittwoch abreisen, wie die «Bild» weiter schreibt.

Nach über vier Wochen voller Drama, Hoffnung und Enttäuschungen wird der Dienstag also voraussichtlich der wichtigste Tag der Rettungsaktion rund um den gestrandeten Buckelwal. Timmys Schicksal hat in den vergangenen 28 Tagen viele Menschen bewegt.