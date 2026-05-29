Von Bubble Tea mit Cheesecake bis Butter Boards mit Karamell: Desserts auf Social Media werden immer üppiger. Mit teils über 1200 Kilokalorien erregen sie weltweit Aufmerksamkeit – und sorgen für Kritik. Nun kommt eine neue Kalorienbombe dazu: der Schoggi-Burger.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Schokoladen-Burger sorgt online für Diskussionen

Frittierte Desserts und Bubble Tea erreichen bis zu 1200 kcal pro Portion

WHO: Erwachsene benötigen 2000 bis 2500 kcal täglich je nach Geschlecht und Aktivität

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Der Brigadeiro-Burger, ein Schokoladen-Burger mit Erdbeeren und Brigadeiro-Trüffelpraline, sorgt derzeit für Aufsehen auf Social Media – und die Meinungen sind gespalten. «Das sollte ungefähr 60 Kalorien haben», schreibt ein User ironisch und sammelt mit dem Kommentar 43'000 Likes. Ein anderer fragt neugierig nach dem Preis – die Antwort: «36 Dollar».

Die Dessert-Kreation ist alles andere als leicht. Sie stammt aus Brasilien und besteht aus süssem Vanille- oder Kakaoteig, brasilianischen Kondensmilchtruffes (Brigadeiros), Erdbeeren und weisser Brigadeiro-Creme. Ein einziger Brigadeiro-Burger kommt, je nach Mischung, auf über 700 Kilokalorien.

Der durchschnittliche Kalorienbedarf eines Erwachsenen beträgt laut der Weltgesundheitsorganisation WHO – je nach Geschlecht, Körpergrösse, Alter und Aktivitätslevel – bei Frauen etwa 2000 Kilokalorien und bei Männern etwa 2500 Kilokalorien pro Tag. Solche üppigen, hochkalorischen Food-Kreationen verbreiten sich auf Social Media rasant und werden in kurzer Zeit zum viralen Trend.

Der Pistazien-Schock

Kaum ein Food-Trend hat so stark polarisiert wie die sogenannte «Dubai Chocolate». Gefüllt mit Pistaziencrème, knusprigem Kadayif und oft zusätzlicher Tahini-Crème wurde sie durch Social Media zur globalen Sensation. Die weltweite Nachfrage nach Pistazien stieg deutlich, teils mit spürbaren Preisbewegungen. Gleichzeitig entstanden unzählige Kopien, von Supermarktvarianten bis zu Glace-Versionen.

0:41 Frittiertes Glace: Dieses Essen gehört zu den spektakulärsten Tiktok-Desserts

Frittiertes Glace

Der Kontrast aus heiss und kalt macht frittierte Glace zu einem der spektakulärsten Tiktok-Desserts. Die panierte Kugel ist aussen heiss und knusprig, innen kalt und süss und hat es kalorientechnisch in sich. Eine Portion enthält rund 300 bis 500 Kilokalorien. Durch das Frittieren steigt der Fettgehalt deutlich an, während der ohnehin hohe Zuckeranteil der Glace bestehen bleibt.

Bubble Tea

Was einst als einfaches Teegetränk begann, hat sich vielerorts zu einem regelrechten Flüssig-Dessert entwickelt. Es geht um Bubble Tea. Zusätze wie Cheesecake-Stücke, Schlagrahmhauben und Sirup treiben den Energiegehalt massiv in die Höhe. Ein einzelner Becher kann schnell 500 bis 900 Kilokalorien enthalten. Ausserdem stecken bis zu 80 Gramm Zucker im Drink. Das entspricht rund 26 Stück Würfelzucker. Damit deckt ein Drink bereits einen grossen Teil der empfohlenen täglichen Zuckerzufuhr ab oder überschreitet diese sogar deutlich.

Butter Boards 2.0

Es begann als herzhafter Social-Media-Snack, entwickelte sich aber rasch zur süssen Dessert-Version: die Butter Boards. Dabei wird Butter grosszügig auf Holzbretter gestrichen und mit Honig, Schokolade, Guetzli oder Karamell garniert. Mit rund 700 bis 1200 Kilokalorien pro Portion hat es die Kreation kalorientechnisch in sich. Kritisiert wird vor allem die geringe Nährstoffdichte: viel Fett und Zucker, aber kaum Ballaststoffe, die Sättigung bleibt entsprechend gering.