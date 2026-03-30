Ferienstart, schönes Wetter, alle wollen los: Über Ostern droht auf Schweizer Strassen der Ausnahmezustand. Besonders die Nord-Süd-Achsen werden zur Geduldsprobe – allen voran der Gotthard.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Osterverkehr in Schweiz mit Staus auf A2 und A13

ASTRA warnt vor Ausweichverkehr durch Dörfer wegen Unfallrisiko

Stau am Gotthard-Nordportal regelmässig über mehrere Kilometer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Bald kommt der Osterhase, doch bis dahin sind viele unterwegs. Die grosse Reisewelle bricht los: Bereits am vergangenen Samstag rollten unzählige Autos über den Gotthard Richtung Süden. Teilweise staute es sich auf über 12 Kilometer.

Ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte. Wer Richtung Tessin unterwegs ist, sollte viel Geduld einplanen. Auch die Ausweichroute über die A13 via San Bernardino dürfte dann wieder stark ausgelastet sein.

Die grosse Abreisewelle beginnt bereits am Wochenende vor den Feiertagen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) in seiner Verkehrsprognose für die Ostertage schreibt.

Besonders kritisch wird es ab dem Mittwochnachmittag vor Ostern sowie am Gründonnerstag und Karfreitag. In diesen Phasen treffen Pendlerverkehr und Ferienreisende aufeinander – die Folge sind massive Verzögerungen auf den Hauptachsen.

Rückreise sorgt für zweite Stauwelle

Nach den Feiertagen dreht sich die Situation um: Ab dem späten Ostersonntag setzt der Rückreiseverkehr ein. Am Ostermontag ist die Belastung auf der Süd-Nord-Achse am grössten. Erfahrungsgemäss bleibt der Verkehr auch in den Tagen danach angespannt, insbesondere am darauffolgenden Wochenende.

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Neben dem Gotthard geraten auch viele andere Strecken unter Druck. Dazu gehören die A1 quer durchs Mittelland, die A2 zwischen Basel und Luzern sowie die A3 im Raum Zürich und Richtung Ostschweiz. Eng wird es zudem auf der Axenstrasse (A4) sowie auf der A8 im Berner Oberland und der A9 im Wallis.

Zusätzlich sorgt der Ferienverkehr in den Agglomerationen Zürich, Basel, Bern, Luzern, Lausanne und Genf für Blechlawinen. Auch wichtige Verbindungen zu Tourismusregionen sowie Grenzübergänge sind stark frequentiert.

Ausflugsverkehr belastet Bergregionen zusätzlich

Bei gutem Wetter zieht es viele Menschen in die Berge. Dadurch geraten auch Hauptstrassen und Zufahrten in Regionen wie das Berner Oberland, Graubünden oder die Walliser Seitentäler an ihre Kapazitätsgrenzen. Selbst kleinere Strassen können zeitweise überlastet sein.

Das Astra appelliert an die Autofahrer, bei Stau auf der Autobahn zu bleiben. Ausweichverkehr durch Dörfer führt zu zusätzlicher Belastung für die Bevölkerung, behindert den öffentlichen Verkehr und erhöht das Risiko von Unfällen.

Wer auf den Bahnverlad ausweicht, kommt ebenfalls nicht ohne Wartezeit durch. Besonders bei Furka, Lötschberg und Vereina ist sowohl bei der Hin- als auch bei der Rückreise mit Verzögerungen zu rechnen.