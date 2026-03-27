Schon eine Woche vor Ostern vermeldet der TCS eine lange Blechlawine vor dem Gotthard. Wer in den Süden will, braucht starke Nerven.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Freitagmittag staut es vor dem Gotthard-Nordportal auf zehn Kilometern

Wartezeit zwischen Erstfeld und Göschenen UR beträgt eine Stunde 40 Minuten

1998 Rekordstau an Ostern: 25 Kilometer, 2022 zweitlängster mit 22 Kilometern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagmittag staut es sich vor dem Gotthard-Nordportal auf zehn Kilometern. Das schreibt der TCS auf der Plattform X. Schon am Dienstag hatte das Bundesamt für Strassen (Astra) mit Blick auf die Osterfeiertage in einer Woche vor Reisen in den Süden gewarnt.

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Die Wartezeit betrug am Freitagmittag zwischen Erstfeld und Göschenen UR eine Stunde und 40 Minuten. Dass es sich am Gotthard rund um Ostern staut, ist seit Jahren Tradition.

1998 führte ein Wintereinbruch an Ostern zu einem Stau in einer Rekordlänge von 25 Kilometern. Der Karfreitag 2022 brachte es immerhin auf den zweiten Platz – mit 22 Kilometern.