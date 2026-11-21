Seit über 60 Jahren verführen, lieben, retten und verraten die Bond-Girls den berühmtesten Geheimagenten der Welt. Sie machen James Bond unwiderstehlich – und offenbaren seine Schwächen.

Darum gehts Ursula Andress wurde 1962 als Honey Ryder weltberühmt, die Figur behauptet sich gegen Männer

Bond-Frauen treten als Verführerinnen, Gegenspielerinnen und auch als seine Vorgesetzte M auf

Im letzten Bondfilm opfert der Agent sein Leben, um Madeleine und die gemeinsame Tochter zu retten

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Als Honey Ryder 1962 im weissen Bikini aus dem Karibischen Meer steigt, wird sie zur Ikone der Bond-Girls. Und die damals unbekannte Ursula Andress (90) aus Ostermundigen BE zum weltberühmten Sexsymbol. Ihr Auftritt in «James Bond jagt Dr. No» zählt zu den berühmtesten Szenen der Kinogeschichte.

Dabei geht leicht vergessen, dass Honey Ryder auch ein grosses Jagdmesser bei sich trägt. Sie ist unabhängig und weiss sich gegen Männer zu behaupten. Schon das erste Bond-Girl war mehr als ein hübscher Körper an der Seite des Geheimagenten. «Sie lässt sich weder auf die Rolle des reizvollen Lustobjekts reduzieren noch auf die der unterwürfigen Gehilfin», schrieb Elisabeth Bronfen, Professorin für Anglistik an der Universität Zürich, bereits vor zehn Jahren in einem Essay über die Bond-Frauen.

Der Bond-Mythos von Autor Ian Fleming (1908–1964) zeichnet ein Männlichkeitsideal: Abenteuer, Macht, Luxus, sexuelle Anziehungskraft und Unabhängigkeit. Bond scheint unbesiegbar. Seine Mit- und Gegenspielerinnen sind dabei entscheidend – und facettenreicher, als es scheint. Von der anschmiegsamen Verführerin über die eiskalte Killerin bis zur ebenbürtigen Geheimagentin ist alles vertreten. Sie lieben Bond, retten ihn, verraten ihn oder wollen ihn gar töten. Ihre Verführbarkeit bestätigt seine Macht als Frauenheld. Doch zugleich ist er selbst ihren Reizen ausgeliefert. «Er kann sich ihnen ebenso wenig entziehen wie sie sich ihm», schreibt Bronfen. So offenbaren die Bond-Girls seine Stärke und seine Schwäche. Oft stehen sich eine gute und eine böse Bond-Frau gegenüber. Doch die Grenzen sind fliessend.

Von der Verführerin zur Gegenspielerin

Zugleich sind die Bond-Girls ein Spiegel ihrer Zeit. In den 1980er-Jahren bricht Grace Jones (78) mit dem Bild des anschmiegsamen Liebchens. Als May Day in «Im Angesicht des Todes» (1985) ist sie muskulös, dominant und mindestens so stark wie Bond. Mit ihrer androgynen Erscheinung verkörpert sie ein selbstbewusstes Frauenbild. Am Ende wechselt sie die Seiten und opfert ihr Leben für das Gute. Aus der Bösewichtin wird eine Heldin. Noch raffinierter spielt Sophie Marceau (60) diese Zwiespältigkeit. In «Die Welt ist nicht genug» (1999) benötigt sie als Elektra King zunächst Bonds Schutz. Zugleich nutzt sie seinen Beschützerinstinkt und seine Gefühle, um ihn zu manipulieren. Aus dem Opfer wird eine Täterin – und aus dem Frauenhelden ein Getäuschter.

Die Frau, die 007 im Griff hat

Eine neue Form weiblicher Macht verkörpert Judi Dench (91). Als Geheimdienstchefin M ist sie von «GoldenEye» (1995) bis «Skyfall» (2012) Bonds Vorgesetzte – und laut Bronfen die einzige Frau, die ihn wirklich im Griff hat. «Mütterlich und zugleich streng», beschreibt sie die Figur. Nicht die erotische Anziehungskraft bindet Bond an sie, sondern das Vertrauen in ihre Autorität. Darin sieht Bronfen die Anerkennung weiblicher Führungsmacht. Zwar widersetzt sich Bond ihren Anweisungen, doch M kann ihm den Status als 007 entziehen.

Auch die anzüglichen Namen der Bond-Girls gehören zunehmend der Vergangenheit an. Ob Pussy Galore («Goldfinger», 1964) oder Xenia Onatopp («GoldenEye», 1995): Die sexuellen Anspielungen gehörten lange dazu, wären heute jedoch kaum denkbar. Ebenso die Gewohnheit, älteren Bond-Darstellern junge Schönheiten zur Seite zu stellen. Mit dieser Tradition bricht Monica Bellucci (62). Als sie 2015 in «Spectre» an der Seite des damals 47-jährigen Daniel Craig auftritt, ist sie 50 – und damit älter als Bond selbst. Sie bezeichnet sich lieber als «Bond-Woman».

Die Liebe ist Bonds grösste Bedrohung

Doch bei aller Emanzipation bleibt eines lange unverändert: Am Schluss siegt Bond, das Happy End(ing) feiert er mit dem guten Girl im Arm. Die bösen Bond-Girls bezahlen ihre Verbrechen meist mit dem Leben – sie werden aus dem Agenten-Paradies vertrieben. Doch auch die braven Mädchen bleiben nicht lange mit im Boot. Schliesslich muss der Frauenheld für seine nächste Mission wieder frei sein.

Am gefährlichsten ist für 007 die Liebe. Denn die Frau, die dauerhaft an Bonds Seite bleiben könnte, bedroht seinen Mythos als unabhängiger Geheimagent. «Die Ehe käme dem Tod von 007 gleich», schreibt Bronfen. Dreimal wird es für Bond ernst, und es geht nie gut aus: 1969 heiratet er in «Im Geheimdienst Ihrer Majestät», doch auf dem Weg in die Flitterwochen wird die Braut erschossen. In «Casino Royale» (2006) will er für seine grosse Liebe Vesper den Geheimdienst verlassen. Doch auch sie stirbt. Allerdings entscheidet sie in einer ausweglosen Situation selbst über ihr Schicksal. Die Frau wird geopfert, damit der Held bleibt.

Diesmal stirbt Bond – nicht die Frau

Erst mit Madeleine Swann, gespielt von Léa Seydoux (41), wird diese Regel gebrochen. Die Psychologin taucht 2015 in «Spectre» erstmals auf und kehrt in «Keine Zeit zu sterben» (2021) als Bonds grosse Liebe zurück. Sie und Bond träumen von einer gemeinsamen Zukunft. Schliesslich erfährt er, dass er mit Madeleine eine Tochter hat. Aus dem ewigen Frauenhelden wird ein Vater. Statt mit der üblichen Liebesszene endet der bislang letzte Bondfilm ungewohnt, für viele Fans womöglich verstörend: Er opfert sein Leben, um Madeleine und die Tochter zu retten. Zum ersten Mal stirbt James Bond. Nicht die Frau, die er liebt. Sie lebt weiter, mit ihrer Tochter.