Balade familiale par excellence, la traversée des gorges du Taubenloch, reliant Frinvillier à la ville de Bienne, comprend un parcours entièrement sécurisé.

Aline Hofer

Terminons notre série sur les gorges avec un canton tout aussi gâté en la matière: celui de Berne. Que se soit dans sa partie francophone ou sur territoire alémanique, diverses gorges - souvent payantes, tourisme oblige - proposent des parcours spectaculaires et très bien entretenus, parfaits pour continuer à profiter des belles journées de fin d’été qui se profilent gentiment à l’horizon!

Si vous adorez les balades de ce type, ne manquez pas nos précédents articles recensant les gorges du Valais, Vaud, Fribourg et Neuchâtel.

Les gorges de Douanne

Les gorges de Douanne, situées au bord du lac de Bienne, à cheval sur les parties romandes et alémaniques du canton, offrent une magnifique balade variée. S’il est courant de les parcourir au départ de Macolin, nous vous proposons ici une variante différente en combinant marche et transports publics afin de former une boucle. Nous vous recommandons donc de vous parquer à la gare de Douanne (Twann) qui dispose d’un grand parking et de prendre le train, afin de rejoindre Gléresse (Ligerz).

C’est en effet dans ce village que se trouve le départ du Vinifuni, un petit funiculaire que vous transportera, à travers vignes et forêts, jusqu’à Prêles. Traversez le village en suivant les panneaux indiquant «Twannbachschlucht» qui vous feront ensuite bifurquer dans la forêt et rejoindre le départ des gorges. Il ne vous restera plus qu’à laisser la magie opérer en suivant le sentier bien balisé qui serpente aux côtés de la rivière, laquelle se fraie un chemin entre les rochers, formant une succession de cascades et de chutes. La balade se termine au-dessus du village de Douanne, offrant une très belle vue sur le lac de Bienne.

Informations pratiques: Le parcours ainsi proposé, de Prêles à Douanne, prend environ 1h30 (5,6km pour 400m de dénivelé négatif). À noter que la traversée des gorges est payante (2 fr. par adulte et 1 fr. par enfant), dans le but de contribuer à l’entretien du chemin. Le tarif est à payer à la sortie des gorges, en arrivant à Douanne. Attention, les gorges sont fermées durant la période hivernale et rouvrent généralement à Pâques.

Situées au bord du lac de Bienne, les gorges de Douanne offrent une magnifique balade variée.

Les gorges du Taubenloch

Balade familiale par excellence, la traversée des gorges du Taubenloch, reliant Frinvillier à la ville de Bienne, en ravira plus d’un! Le parcours, entièrement sécurisé et très facile, peut se réaliser soit à la montée, soit à la descente, le dénivelé n’étant pas très prononcé. Les valeureux qui choisiront de remonter le fil de l’eau, au départ de Bienne, seront néanmoins récompensés par la possibilité de combiner balade et aspect ludique, grâce au jeu numérique «énigmes dans les gorges du Taubenloch» proposé par l’Office du Tourisme Bienne Seeland et Jura bernois Tourisme, disponible gratuitement sur smartphone.



Que vous choisissiez cette option ou non, le parcours ne manquera pas de vous en mettre plein les yeux grâce à ses passages creusés à même la falaise, ses roches plissées et les remous parfois tumultueux de la Suze. Cerise sur le gâteau: vous aurez la possibilité de combiner la balade avec la visite du parc animalier de Boujean, en faisant une courte incartade au chemin à mi-parcours.

Publicité

Informations pratiques: La traversée des gorges demande environ 45 minutes entre le

quartier de Bienne-Boujean et Frinvillier (2km pour 90m de dénivelé positif et 20m de dénivelé négatif). Il est évidemment possible de l’effectuer dans l’autre sens, en descente. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas faire l’aller-retour dans les gorges, l’idéal est de parquer la voiture à la gare de Bienne et de prendre le train pour Frinvillier, ou encore le bus n°1 ou 2, afin de se rendre à l’arrêt Boujean-Taubenloch. Le parc animalier se trouve à environ 200m des gorges, au sommet d’une volée de marches bien indiquées.

La traversée des gorges du Taubenloch, reliant Frinvillier à la ville de Bienne, est entièrement sécurisée et très facile, ce qui la rend idéale pour les familles.

Les gorges de l’Aar

Il n’est sans doute plus nécessaire de présenter les gorges de l’Aar, qui font partie des joyaux touristiques de l’Oberland bernois. Attrait largement mérité puisque le parcours, relativement court, mais de toute beauté, vaut clairement le déplacement. Des passerelles suspendues à la falaise et des tunnels creusés dans la roche permettent de les traverser de part en part, de l’entrée Ouest à l’entrée Est, ou inversement.

Pour des raisons pratiques, nous vous recommandons cependant de débuter par l’entrée Ouest, qui possède un grand parking. Une fois les gorges traversées, il est évidemment possible d’effectuer le trajet en sens inverse afin de revenir sur vos pas. Une alternative consiste à emprunter le train qui circule deux fois par heure entre les deux entrées.

Informations pratiques: La traversée des gorges se parcourt en 45 minutes environ (2km). L’entrée est payante (12 fr. par adulte et 7 fr. 50 par enfant dès 6 ans). Les gorges sont généralement ouvertes d’avril à novembre, de 8h30 à 17h30 (18h30 en été). De début juillet à fin août, une ouverture nocturne a lieu chaque vendredi et samedi soir jusqu’à 22h. Le parcours n’est alors pas accessible dans son intégralité, mais propose différents jeux de lumière.

Publicité

Les célèbres gorges de l'Aar sont composées de passerelles suspendues à la falaise et des tunnels creusés dans la roche.

Les gorges de Rosenlaui

Même région, autres gorges, avec celles de Rosenlaui, situées sur les hauteurs de Meiringen. Beaucoup moins connues que celles citées précédemment, mais non moins impressionnantes et surtout moins bondées, elles cochent toutes les cases pour une sortie réussie! Le parcours, là encore constitué principalement de passerelles et de tunnels creusés dans la falaise, assortis de près de 200 marches permettant de prendre de la hauteur, offre un spectacle naturel et saisissant grâce à la puissance des eaux du Weissenbach venues tout droit du glacier.

Une fois le sommet des gorges atteint, le retour se fait grâce à un sentier bien aménagé à travers la forêt. À noter que si la visite se fait habituellement de manière individuelle, des visites guidées sont proposées régulièrement durant l’été, ou sur demande.



Informations pratiques: Le parcours en boucle demande environ 45 minutes de marche (1,2km). Les gorges sont ouvertes tous les jours du 9 mai au 20 octobre 2024 de 9h à 18h (17h durant le mois d’octobre). L’entrée est payante (10 fr. par adulte et CHF 5 fr. par enfant dès 6 ans).

Les gorges de Rosenlaui, moins connues que celles de l'Aar, sont tout aussi impressionnantes... et moins bondées!

Les gorges du glacier (Gletscherschlucht)

On termine ce top 5 toujours dans l’Oberland bernois, mais à Grindelwald cette fois-ci. Si la station regorge d’attractions touristiques bien connues, ce sont ses gorges qui nous intéressent! Creusées par le glacier inférieur de Grindelwald, aujourd’hui pratiquement disparu, elles se parcourent, à l’aller comme au retour, grâce à des passerelles et des galeries creusées dans la roche sur environ 1km, permettant des coups d’œil répétés sur ses impressionnantes parois pouvant atteindre 300m de haut.

À mi-parcours, les plus téméraires tenteront un passage sur le «Spiderweb», un immense filet tendu entre les deux parois, à 8m au-dessus de la rivière. Sensations fortes garanties! Celles et ceux qui rêvent de sensations fortes opteront pour le «Canyon Swing», un saut pendulaire offrant une chute libre de 90m depuis le sommet des gorges.

Publicité

Informations pratiques: Balade aller-retour d’environ 1h (2km). Ouvertes tous les jours de mai à mi-novembre de 9h30 à 18h (22h le vendredi, avec jeux de lumières). L’entrée est payante, (19 fr. par adulte et 10 fr. par enfant dès 6 ans).

Creusées par le glacier inférieur de Grindelwald, aujourd’hui pratiquement disparu, les gorges se parcourent grâce à des passerelles et des galeries creusées dans la roche.