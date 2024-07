Où vous réfugier si vous avez trop chaud à Paléo

Entre concerts endiablés et météo caniculaire, la température monte facilement en flèche, sur la plaine de l'Asse.

Camille Bertholet Responsable des Nouvelles Audiences

Malgré les litres (de bière) ingérés, le chapeau (Cardinal) vissé sur la tête et la crème solaire (50, n'est-ce-pas?) étalée sur le corps, vous sentez que le soleil vous cogne trop dessus en cette 47e édition de Paléo? Pas de panique. Voici 5 petits coins où vous pouvez aller souffler un peu, au frais.

1 La fontaine du Village du Monde

Au cœur du Village du Monde de cette année (sur le thème des Balkans), vous trouverez un havre de paix, un havre de frais, le rêve de tout festivalier desséché: une fontaine d'eau fraîche qui se déverse dans deux bassins, le tout porté par une structure faisant de l'ombre à ceux qui viennent s'y réfugier. Comme si ça ne suffisait pas, avec un peu de chance ou de patience, vous pouvez aussi vous installer confortablement dans les hamacs qui trônent près des bassins. Entre sieste à l'ombre ou pieds dans l'eau, il ne vous reste plus qu'à choisir.

2 Les bars ombragés

Quitte à se mettre à l'ombre, autant se ré-hydrater, non? Pour allier l'utile à l'agréable, vous avez à votre disposition plusieurs bars couverts qui vous permettront de commander un grand verre d'eau (ou autre) et de vous mettre à l'abri du soleil. Dans ceux que nous avons repérés, le bar du Forum (la tente Bacardi), le bar du Voyageur (Village du Monde) et le Versus (avec vue sur la scène Belleville). Ça fait du bien.

3 Le Dôme et le Club Tent

Bah oui, la meilleure façon de s'abriter pendant un festival de musique, c'est d'aller voir un concert couvert par un chapiteau. Et la première scène qui remplit ces critères à Paléo est le Club Tent, où vous pourrez notamment admirer Clara Ysé, Lakna et Slimka au cœur des après-midi de la semaine. Deuxième option, où vous ferez des découvertes musicales imprévues mais délicieuses, le Dôme, au Village du Monde, où se côtoieront Gaye Su Akyol, Balkalar et Oratnitza. De quoi vous détendre au frais dans une ambiance caliente.

4 La Terrasse

Mi-bar, mi-esplanade, mi-gradins, la Terrasse est LE bon plan en cas de grosse chaleur. Outre un bar «classique» où vous pourrez commander vos boissons préférées, vous y trouverez aussi des cafés glacés et des fruits frais. Tant qu'il n'y a pas de concert sur la grande scène, vous pourrez vous détendre tranquillou, sur les chaises longues ou les gradins, en observant tout le monde de haut.

5 Les stands glacés

Vous avez trop chaud, mais rester immobile à l'ombre, ce n'est pas pour vous? Pas de souci, on a aussi une solution pour les increvables. Chez Blick, on donne de sa personne, alors on est allés chercher 5 stands qui vous feront du bien si vous êtes en surchauffe. Glaces, frozen yoghurts, paletas ou granitas, le plus dur sera de faire un choix.