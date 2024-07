1/4 Chez Paleta Loca, vous trouverez des glaces à l'eau mexicaines légères et fruitées.

Camille Bertholet Responsable des Nouvelles Audiences

On le sait, la Suisse subit une vague de chaleur qui risque bien de couvrir le Paléo d'une chappe étouffante. Si la canicule vous pèse trop entre deux concerts, faites un petit arrêt dans un de ces 5 stands de glaces qui vous rafraîchiront plus vite que la brume poisseuse de l'entrée. Enjoy!

1 Les chouchous fruités chez Paleta Loca

Malgré que les paletas soient déjà les chouchous de la rédaction, chez Blick, on donne de sa personne, et notre conscience professionnelle nous a obligés à aller revérifier le goût de ces glaces à l'eau mexicaines, dont le stand coloré illumine l'entrée du festival. Fraise, citron vert, mangue-passion ou encore hibiscus-framboise, tous les parfums de paletas sont alignés comme un arc-en-ciel de saveurs prometteur sous la fausse végétation qui décore le stand.

Vérification faite, ces bâtonnets fruités sont toujours aussi rafraîchissants. Grande spécialité des paletas, vous pouvez les tremper dans du chocolat noir, au lait ou blanc, avant de choisir un topping qui va des smarties aux marshmallows, en passant par le classique speculoos. Comme d'habitude, mention spéciale au fruit frais caché au cœur de la glace, qui apporte une touche de plaisir supplémentaire. Les glaces sont vendues à 3,50.- la pièce et 5.- si vous décidez d'ajouter des toppings. Un must.

2 Les classiques de l'Artisan Glacier

Si vous visez le plus classique avec grand choix de parfum, mettez le cap vers une des valeurs sûres des stands rafraîchissants: l'Artisan Glacier, qui a le droit à non pas un, mais bien deux stands sur le festival cette année. Glaces ou sorbets, vous pourrez choisir parmi plus de quarante parfums différents. Pas mal, non?

Un cornet menthe-chocolat et un pot mangue plus tard, on confirme leur savoir-faire. Les sorbets, bien qu'un poil plus chimiques que ceux des paletas, sont très rafraîchissants. Les glaces à la texture onctueuse restent légères et délicieuses. Un 10/10.

3 Rebelotte mexicaine avec Kalan Paletas

Vous n'avez pas de billet? Pas de panique, vous aussi vous avez droit à vos paletas rafraîchissantes de chez Kalan Paletas, situées dans le Quartier Libre. Côté goûts, vous ne serez pas déçus: cappucino, fior di latte, fraise-rhubarbe, Kalan fait dans l'originalité! Et vous commencez à avoir l'habitude, mais niveau toppings, ça envoie du lourd aussi: chocolat, noix de coco, vermicelles colorées…

On peut attester de la qualité du goût riz au lait-purée de pommes: en plus des saveurs étonnantes parfaitement dosées, on retrouve un équilibre des textures entre le velouté de la glace et le croquant du topping chocolat. Bonnes et belles, les Kalan paletas seront le dessert parfait d'une chaude journée de concerts endiablés.

En bonus, on vous donne une autre adresse: chez Muller's Factory, dans le Quartier Latin, vous trouverez des granitas plus qu'intéressants. C'est cadeau!