Un avion a atterri à Zurich aux heures de couvre-feu de l'aéroport. Cela pourrait être lié à un vol d'expulsion.

Un mystérieux avion atterrit à l'aéroport de Zurich aux heures de couvre-feu

Un mystérieux avion atterrit à l'aéroport de Zurich aux heures de couvre-feu

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Un mystérieux vol a atterrit ce mardi aux alentours de 4h du matin à l'aéroport de Zurich, rapporte le «Tages Anzeiger». Il y a un hic: l'aéroport est censé être fermé entre 23h30 et 6h00 du matin. En dehors des heures de couvre-feu, une autorisation spéciale est nécessaire pour pouvoir se poser sur le tarmac, comme c'est le cas pour les vols de secours, militaires ou d'Etat.

C'est précisément cette dernière catégorie qui s'applique à cet avion, selon la direction de l'aéroport, qui précise que l'atterrissage du vol a été approuvé par les autorités fédérales compétentes.

Un vol d'expulsion soupçonné

En s'appuyant sur le numéro de vol, le quotidien zürichois a retracé la trajectoire de l'avion low-cost Smartwings: le Boeing 737 Max 8 serait parti lundi sans passagers de Bratislava jusqu'à Zurich, d'où il a décollé pour rejoindre la station balnéaire égyptienne d'Hurghada. A noter que les webcams ont été désactivées durant l'escale à Zurich. L'appareil a ensuite continué son trajet à destination de Bujumbura, au Burundi. A Zurich, l'avion était parqué à proximité d'un centre de détention administrative.

Ces différents éléments nourrissent les soupçons d'un vol d'expulsion, selon le Tages Anzeiger. Tant le Secrétariat d'Etat aux migrations que l'Office fédéral de l'aviation civile ne se sont pour l'heure pas exprimés sur le sujet.