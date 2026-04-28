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Traduction des cinq idiomes
Un outil d'IA zurichois résout le casse-tête du romanche

Des chercheurs de l'Université de Zurich ont créé un outil d'IA, «Alas», capable de traduire entre l'allemand et les cinq dialectes romanches. Une première pour cette langue nationale complexe.
Publié: il y a 22 minutes
Le programme développé à l'UZH prend pour la première fois en charge les cinq idiomes du romanche.
Photo: SABINE WUNDERLIN
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ATS Agence télégraphique suisse

A la demande de la Ligue romanche (Lia Rumantscha), des chercheurs en intelligence artificielle de l'Université de Zurich (UZH) ont développé un outil de traductions de l'allemand au romanche et du romanche à l'allemand. Le programme prend en charge les cinq dialectes de la quatrième langue nationale de la Suisse.

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Le rhéto-romanche est parlé par environ 100'000 personnes. Il compte cinq idiomes: Sursilvan, Sutsilvan, Surmiran, Puter et Vallader. Cette diversité constitue un véritable défi pour les modèles d'intelligence artificielle (IA), indique mardi l'UZH dans un communiqué.

Obstacle infranchissable

Le programme développé à l'UZH prend pour la première fois en charge les cinq idiomes. Il est aussi capable de transcrire l'allemand dans la langue écrite du romanche, le rumantsch grischun, et de faire ce même travail en sens inverse. L'instrument se nomme «Alas», un mot qui signifie aile en romanche.

Les assistants en intelligence artificielle, comme ChatGPT, maîtrisent à un certain degré le rumantsch grischun. Mais les cinq dialectes du rhéto-romanche constituaient un obstacle infranchissable pour l'IA. «Alas» a été entraîné sur des milliers de textes. Au début, l'IA mélangeait les idiomes, note Jannis Vamvas, informaticien à l'UZH.

L'équipe de chercheurs a ensuite testé son outil auprès de personnes ayant pour langue maternelle l'un des cinq idiomes romanches. Ces tests ont montré qu'Alas est bien plus performant que les modèles d'IA existants, souligne Jannis Vamvas. Les traductions sont plus précises et plus «locales».

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