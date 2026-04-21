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Outil inédit
Un dictionnaire en ligne pour tisser un lien entre romand et romanche

Un dictionnaire numérique français-sursilvan, lancé mardi à Genève par la Fundaziun Retoromana, vise à rapprocher la Suisse romande et les Grisons. Gratuit en ligne, il promeut le romanche auprès des francophones.
Publié: 10:23 heures
La RTR représente la télévision publique en romanche. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un dictionnaire numérique français–sursilvan a été lancé pour rapprocher la Suisse romande et les Grisons. Accessible gratuitement en ligne, il vise à mieux faire connaître le romanche auprès du public francophone et à faciliter les échanges linguistiques. La Fundaziun Retoromana Pader Flurin Maissen a présenté mardi à Genève cet outil inédit consacré à la variante sursilvane, la plus répandue du romanche. «Nous voulons créer un pont linguistique entre les régions du pays», a indiqué la fondation.

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Langue nationale de la Suisse, le romanche reste peu connu en Suisse romande. Avec ce dictionnaire, ses promoteurs entendent améliorer son accessibilité et encourager sa diffusion au-delà de son territoire d’origine. Le projet s’adresse notamment aux personnes intéressées par les langues suisses, aux étudiants et aux professionnels de la traduction. «Le format numérique permet une recherche rapide et une utilisation souple», souligne la fondation.

Selon ses initiateurs, cet outil contribue aussi à renforcer la visibilité de la langue et de la culture romanche. Il s’inscrit dans une volonté plus large de transmission et de valorisation de ce patrimoine linguistique.

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