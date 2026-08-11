Un homme a été poignardé à mort dans un appartement à Zurich

ATS Agence télégraphique suisse
Le corps d'un homme sans vie a été découvert lundi en fin de journée dans un appartement en ville de Zurich. Un autre homme qui se trouvait sur place a été interpellé. La piste criminelle n'est pas exclue.
Peu après 19h30, la police municipale a été appelée dans un appartement du 4e arrondissement de Zurich pour une urgence médicale, selon un communiqué publié mardi. Sur place, les agents ont trouvé un homme inconscient, grièvement blessé à l'arme blanche. Il est décédé sur les lieux.
Une enquête est en cours
Un deuxième homme présent dans l'appartement a été conduit au commissariat pour interrogatoire. L'hypothèse d'un crime n'est pas écartée. Une enquête est en cours.
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