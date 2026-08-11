Un homme a été retrouvé mort, poignardé, lundi soir dans un appartement du 4e arrondissement de Zurich. Un autre homme a été arrêté sur place. La police enquête sur une possible piste criminelle.

Un homme a été poignardé à mort dans un appartement à Zurich

Un homme a été poignardé à mort dans un appartement à Zurich

La police a ouvert une enquête

ATS Agence télégraphique suisse

Le corps d'un homme sans vie a été découvert lundi en fin de journée dans un appartement en ville de Zurich. Un autre homme qui se trouvait sur place a été interpellé. La piste criminelle n'est pas exclue.

Peu après 19h30, la police municipale a été appelée dans un appartement du 4e arrondissement de Zurich pour une urgence médicale, selon un communiqué publié mardi. Sur place, les agents ont trouvé un homme inconscient, grièvement blessé à l'arme blanche. Il est décédé sur les lieux.

Une enquête est en cours

Un deuxième homme présent dans l'appartement a été conduit au commissariat pour interrogatoire. L'hypothèse d'un crime n'est pas écartée. Une enquête est en cours.